Чи буде в одеситів завтра світло - графіки відключень

Графіки відключень — чи буде світло в одеситів завтра
Сьогодні енергетики ДТЕК повернули світло для понад 15 000 одеситів після вчорашньої атаки. Для побутових споживачів завтра, 5 березня, обмежень не буде, проте відключення задіють для промисловості та бізнесу.
Про це повідомляють у ДТЕК та Укренерго.
Обмеження для бізнесу
Для промисловості та бізнесу завтра задіють одну чергу відключень:
- З 15:00 до 22:00
Причина обмежень — наслідки ракетно-дронових атак РФ на енергетичну інфраструктури країни. Оператори просять усіх абонентів споживати енергію економно.
Роботи тривають
Сьогодні енергетики цілий день ліквідовували наслідки обстрілів російських окупантів в Одесі. Станом на 19:00 їм вдалося повернути живлення для 15 161 домівок. Проте частина осель ще без електроенергії через значні руйнування інфраструктури. Аварійно-відновлювальні роботи ще продовжуються.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
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