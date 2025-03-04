Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Графіки відключень — чи буде світло в одеситів завтра arrow

Графіки відключень — чи буде світло в одеситів завтра

4 березня 2025 20:57
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Чи буде в одеситів завтра світло - графіки відключень
Нічна Одеса. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Сьогодні енергетики ДТЕК повернули світло для понад 15 000 одеситів після вчорашньої атаки. Для побутових споживачів завтра, 5 березня, обмежень не буде, проте відключення задіють для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляють у ДТЕК та Укренерго.

Читайте також:

Обмеження для бізнесу

Для промисловості та бізнесу завтра задіють одну чергу відключень:

  • З 15:00 до 22:00 

Причина обмежень — наслідки ракетно-дронових атак РФ на енергетичну інфраструктури країни. Оператори просять усіх абонентів споживати енергію економно.

Роботи тривають

Сьогодні енергетики цілий день ліквідовували наслідки обстрілів російських окупантів в Одесі. Станом на 19:00 їм вдалося повернути живлення для 15 161 домівок. Проте частина осель ще без електроенергії через значні руйнування інфраструктури. Аварійно-відновлювальні роботи ще продовжуються. 

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи у березні. А також про подорожчання проїзду до Південного.

комунальні послуги Одеса електроенергія Новини Одеси графіки відключень світла
Реклама
Реклама
Реклама