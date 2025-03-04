Чи буде в одеситів завтра світло - графіки відключень

Нічна Одеса. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні енергетики ДТЕК повернули світло для понад 15 000 одеситів після вчорашньої атаки. Для побутових споживачів завтра, 5 березня, обмежень не буде, проте відключення задіють для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляють у ДТЕК та Укренерго.

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Для промисловості та бізнесу завтра задіють одну чергу відключень:

З 15:00 до 22:00

Причина обмежень — наслідки ракетно-дронових атак РФ на енергетичну інфраструктури країни. Оператори просять усіх абонентів споживати енергію економно.

Роботи тривають

Сьогодні енергетики цілий день ліквідовували наслідки обстрілів російських окупантів в Одесі. Станом на 19:00 їм вдалося повернути живлення для 15 161 домівок. Проте частина осель ще без електроенергії через значні руйнування інфраструктури. Аварійно-відновлювальні роботи ще продовжуються.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

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