Будет ли у одесситов завтра свет — графики отключений

Ночная Одесса. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня энергетики ДТЭК вернули свет для более 15 000 одесситов после вчерашней атаки. Для бытовых потребителей ограничений завтра, 5 марта, не будет, однако отключения задействуют для промышленности и бизнеса.

Об этом сообщают в ДТЭК и Укрэнерго.

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Для промышленности и бизнеса завтра задействуют одну очередь отключений:

С 15:00 до 22:00

Причина ограничений — последствия ракетно-дронных атак РФ на энергетическую инфраструктуру страны. Операторы просят всех абонентов потреблять энергию экономно.

Работы продолжаются

Сегодня энергетики целый день ликвидировали последствия обстрелов российских оккупантов в Одессе. По состоянию на 19:00 им удалось вернуть питание для 15 161 дома. Однако часть домов еще без электроэнергии из-за значительных разрушений инфраструктуры. Аварийно-восстановительные работы еще продолжаются.

Где узнать графики

Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифах в марте. А также о подорожании проезда до Южного.