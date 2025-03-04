Будет ли у одесситов завтра свет — графики отключений

Графики отключений — будет ли свет у одесситов завтра
Сегодня энергетики ДТЭК вернули свет для более 15 000 одесситов после вчерашней атаки. Для бытовых потребителей ограничений завтра, 5 марта, не будет, однако отключения задействуют для промышленности и бизнеса.
Об этом сообщают в ДТЭК и Укрэнерго.
Ограничения для бизнеса
Для промышленности и бизнеса завтра задействуют одну очередь отключений:
- С 15:00 до 22:00
Причина ограничений — последствия ракетно-дронных атак РФ на энергетическую инфраструктуру страны. Операторы просят всех абонентов потреблять энергию экономно.
Работы продолжаются
Сегодня энергетики целый день ликвидировали последствия обстрелов российских оккупантов в Одессе. По состоянию на 19:00 им удалось вернуть питание для 15 161 дома. Однако часть домов еще без электроэнергии из-за значительных разрушений инфраструктуры. Аварийно-восстановительные работы еще продолжаются.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о тарифах в марте. А также о подорожании проезда до Южного.
Читайте Новини.LIVE!