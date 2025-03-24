Графіки відключень світла в Одесі на завтра

Графіки відключень — чи буде в одеситів завтра світло
Ліквідація наслідків російських ракетно-дронових атак на енергосистему ще продовжується. Але в Одесі завтра, 25 березня, вводити обмеження подачі світла поки не планують.
Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.
Споживання енергії зросло
Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні його рівень був на 11,9% вищим, ніж в той самий час вчора. Причина цього — зниження температури повітря, порівняно з кінцем минулого тижня. А також — хмарна погода майже на всій території України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж таки запровадять, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, які тарифи підвищать у 2025 році. А також про те, коли в Одесі завершиться опалювальний сезон.
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