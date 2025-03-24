Графіки відключень світла в Одесі на завтра

Нічна Одеса. Фото: Новини.LIVE

Ліквідація наслідків російських ракетно-дронових атак на енергосистему ще продовжується. Але в Одесі завтра, 25 березня, вводити обмеження подачі світла поки не планують.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

Читайте також:

Споживання енергії зросло

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні його рівень був на 11,9% вищим, ніж в той самий час вчора. Причина цього — зниження температури повітря, порівняно з кінцем минулого тижня. А також — хмарна погода майже на всій території України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки запровадять, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, які тарифи підвищать у 2025 році. А також про те, коли в Одесі завершиться опалювальний сезон.