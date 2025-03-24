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Графики отключений — будет ли у одесситов завтра свет

24 марта 2025 20:51
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Графики отключений света в Одессе на завтра
Ночная Одесса. Фото: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Ликвидация последствий российских ракетно-дроновых атак на энергосистему еще продолжается. Но в Одессе завтра, 25 марта, вводить ограничения подачи света пока не планируют.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.

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Потребление энергии выросло

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня его уровень был на 11,9% ниже, чем в то же время вчера. Причина этого — снижение температуры воздуха по сравнению с концом прошлой недели. А также — облачная погода почти на всей территории Украины, что обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций.

Где узнать графики

Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о том, какие тарифы повысят в 2025 году. А также о том, когда в Одессе завершится отопительный сезон.

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