Графики отключений света в Одессе на завтра

Графики отключений — будет ли у одесситов завтра свет
Ликвидация последствий российских ракетно-дроновых атак на энергосистему еще продолжается. Но в Одессе завтра, 25 марта, вводить ограничения подачи света пока не планируют.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.
Потребление энергии выросло
Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня его уровень был на 11,9% ниже, чем в то же время вчера. Причина этого — снижение температуры воздуха по сравнению с концом прошлой недели. А также — облачная погода почти на всей территории Украины, что обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о том, какие тарифы повысят в 2025 году. А также о том, когда в Одессе завершится отопительный сезон.
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