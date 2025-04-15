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Графіки відключень — чи буде в одеситів завтра світло

15 квітня 2025 20:51
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Графіки відключень світла - чи будуть вони в Одесі завтра
Нічна Одеса. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Мешканців Одещини ще закликають заощаджувати електроенергію з  з 10:00 до 18:00. Завтра, 15 квітня, в обласному центрі вводити обмеження подачі світла поки не планують, але ситуація може змінюватися.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

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Споживання електроенергії не змінилося

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 15 квітня, воно було на тому ж рівні, що й попереднього дня — у понеділок. 

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електрики у квітні. А також про ремонт Одеської ТЕЦ.

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