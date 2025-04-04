Графіки відключень світла в Одесі на завтра

Графіки відключень — чи будуть одесити завтра зі світлом
В Укренерго ще закликають заощаджувати електроенергію з 10:00 до 16:00. Проте завтра, 5 квітня, в Одесі вводити обмеження подачі світла поки не планують.
Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.
Споживання енергії знижується
Сьогодні, 4 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 1,5% нижчим, ніж у четвер, 3 квітня. Причина — підвищення температури повітря у більшості регіонів.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж таки запровадять, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість світла у квітні. А також про затори на кордонах.
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