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Виїжджайте прямо зараз — затори на дорогах Одещини

4 квітня 2025 14:40
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Затори на Одещині у бік кордонів
КПП в Рені. Фото: скриншот
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

У п'ятницю, 4 квітня, є величезні затори на трасі Одеса — Рені. На прикордонних пунктах пропуску до Молдови час від часу збираються черги, але дорога у бік Румунії майже вільна.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі є  два значні затори перед пунктом пропуску. Простояти в тягнучці доведеться більше ніж півтори години. Спостерігається рух автівок і біля  "Старокозаче — Тудора", проте траса на цій ділянці не перенавантажена. На КПП "Рені — Джурджулешть" великих черг не зафіксовано.

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Затор на Паланку. Фото: скришот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування — близько години, оскільки автівок там небагато. Проте час від часу спостерігаються невеликі скупчення машин біля каналу Кофа (через ремонтні роботи), але заторів немає. Біля пункту пропуску "Орлівка" наразі дорога вільна.

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Канал Кофа на карті. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про будівництво нової дороги. А також про документи, які необхідно взяти з собою у Молдову.

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