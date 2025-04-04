Затори на Одещині у бік кордонів

КПП в Рені. Фото: скриншот

У п'ятницю, 4 квітня, є величезні затори на трасі Одеса — Рені. На прикордонних пунктах пропуску до Молдови час від часу збираються черги, але дорога у бік Румунії майже вільна.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі є два значні затори перед пунктом пропуску. Простояти в тягнучці доведеться більше ніж півтори години. Спостерігається рух автівок і біля "Старокозаче — Тудора", проте траса на цій ділянці не перенавантажена. На КПП "Рені — Джурджулешть" великих черг не зафіксовано.

Затор на Паланку. Фото: скришот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування — близько години, оскільки автівок там небагато. Проте час від часу спостерігаються невеликі скупчення машин біля каналу Кофа (через ремонтні роботи), але заторів немає. Біля пункту пропуску "Орлівка" наразі дорога вільна.

Канал Кофа на карті. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про будівництво нової дороги. А також про документи, які необхідно взяти з собою у Молдову.