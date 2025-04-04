Пробки в Одесской области в сторону границ

КПП в Рени. Фото: скриншот

В пятницу, 4 апреля, есть огромные пробки на трассе Одесса — Рени. На пограничных пунктах пропуска в Молдову время от времени собираются очереди, но дорога в сторону Румынии почти свободна.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас есть две значительные пробки перед пунктом пропуска. Простоять в тянучке придется более полутора часов. Наблюдается движение автомобилей и возле "Староказачье — Тудора", однако трасса на этом участке не перегружена. На КПП "Рени — Джурджулешть" больших очередей не зафиксировано.

Пробка на Паланке. Фото: скришот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" время ожидания — около часа, поскольку автомобилей там немного. Однако время от времени наблюдаются небольшие скопления машин возле канала Кофа (из-за ремонтных работ), но пробок нет. Возле пункта пропуска "Орловка" пока дорога свободна.

Канал Кофа на карте. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о строительстве новой дороги. А также о документах, которые необходимо взять с собой в Молдову.