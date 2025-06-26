Графіки відключень світла на завтра, 27 червня, в Одесі - прогнози від ДТЕК та Укренерго щодо ситуації з електрикою

Графіки відключень — чи будуть одесити завтра зі світлом
Користувачів регіону ще просять заощаджувати електрику з 10:00 до 18:00, аби знизити навантаження на енергосистему. Проте завтра, 27 червня, в Одесі запроваджувати обмеження подачі світла не планують, хоча ситуація може і змінитись.
Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.
Споживання не змінилося
Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 26 червня, станом на 9:30, воно було на тому ж рівні, що й попереднього дня — у середу.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.
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