Відключення електроенергії 8 січня в Україні: графіки в Одеській області

Люди переходять дорогу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У четвер, 8 січня, в більшості областей України електропостачання будуть обмежувати за погодинними графіками. Водночас в Одеській області через складну ситуацію в енергетичній системі продовжують застосовувати аварійні відключення без визначеного розкладу.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Аварійні відключення світла

Через складну ситуацію в енергосистемі регіону запроваджено аварійні відключення електроенергії. При таких екстрених вимкненнях стандартні графіки, розміщені на офіційному сайті, не застосовуються, тому мешканцям рекомендують раціонально споживати електроенергію.

Графіки відключення світла в Одесі

У разі покращення ситуації в енергосистемі Одеська область повернеться до стабілізаційних відключень електроенергії, які проводитимуться за графіком для всіх груп споживачів. Дізнатися, до якої групи належить ваш будинок і коли відключать світло, можна на офіційному сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

