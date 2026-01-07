Відео
Головна Одеса Графіки відключень — коли в Одесі буде світло

Графіки відключень — коли в Одесі буде світло

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 20:46
Відключення електроенергії 8 січня в Україні: графіки в Одеській області
Люди переходять дорогу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У четвер, 8 січня, в більшості областей України електропостачання будуть обмежувати за погодинними графіками. Водночас в Одеській області через складну ситуацію в енергетичній системі продовжують застосовувати аварійні відключення без визначеного розкладу.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго

Читайте також:

Аварійні відключення світла

Через складну ситуацію в енергосистемі регіону запроваджено аварійні відключення електроенергії. При таких екстрених вимкненнях стандартні графіки, розміщені на офіційному сайті, не застосовуються, тому мешканцям рекомендують раціонально споживати електроенергію.

Графіки відключення світла в Одесі

У разі покращення ситуації в енергосистемі Одеська область повернеться до стабілізаційних відключень електроенергії, які проводитимуться за графіком для всіх груп споживачів. Дізнатися, до якої групи належить ваш будинок і коли відключать світло, можна на офіційному сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що Миколаїв може залишитися без питної води. Також ми писали про те, що не можна вмикати в розетку одразу після включення світла.  

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
