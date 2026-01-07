Отключение электроэнергии 8 января в Украине: графики в Одесской области

Люди переходят дорогу. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В четверг, 8 января, в большинстве областей Украины электроснабжение будут ограничивать по почасовым графикам. В то же время в Одесской области из-за сложной ситуации в энергетической системе продолжают применять аварийные отключения без определенного расписания.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Аварийные отключения света

Из-за сложной ситуации в энергосистеме региона введены аварийные отключения электроэнергии. При таких экстренных отключениях стандартные графики, размещенные на официальном сайте, не применяются, поэтому жителям рекомендуют рационально потреблять электроэнергию.

Графики отключения света в Одессе

В случае улучшения ситуации в энергосистеме Одесская область вернется к стабилизационным отключениям электроэнергии, которые будут проводиться по графику для всех групп потребителей. Узнать, к какой группе относится ваш дом и когда отключат свет, можно на официальном сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

