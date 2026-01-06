Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Графики отключений света — какие прогнозы в Одессе на завтра

Графики отключений света — какие прогнозы в Одессе на завтра

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 20:46
Отключение электроэнергии 7 января 2024 года в Украине: графики и ситуация в Одесской области
Люди идут по ночной улице Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В среду, 7 января, в большинстве регионов Украины будут почасовые отключения электроэнергии в соответствии с установленными графиками. В то же время в Одесской области из-за напряженной ситуации в энергетической системе будут вводить аварийные отключения без четкого расписания.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Реклама
Читайте также:

Аварийные отключения света

Стоит заметить, что из-за сложной ситуации в энергетической системе региона были введены аварийные отключения электроэнергии. Во время таких экстренных отключений стандартные графики, обнародованные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителям советуют осторожно и рационально использовать электроэнергию.

Графики отключения света в Одессе

В случае улучшения ситуации в Одесской области восстановят стабилизационные отключения электроэнергии, которые будут действовать для всех групп. Узнать, к какой группе относится ваш дом и когда планируются отключения света, можно на официальном сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали, что в Берлине произошел блэкаут. Также мы писали о том, сколько одесситы будут платить за коммунальные в новом году.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации