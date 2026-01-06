Отключение электроэнергии 7 января 2024 года в Украине: графики и ситуация в Одесской области

Люди идут по ночной улице Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В среду, 7 января, в большинстве регионов Украины будут почасовые отключения электроэнергии в соответствии с установленными графиками. В то же время в Одесской области из-за напряженной ситуации в энергетической системе будут вводить аварийные отключения без четкого расписания.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Аварийные отключения света

Стоит заметить, что из-за сложной ситуации в энергетической системе региона были введены аварийные отключения электроэнергии. Во время таких экстренных отключений стандартные графики, обнародованные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителям советуют осторожно и рационально использовать электроэнергию.

Графики отключения света в Одессе

В случае улучшения ситуации в Одесской области восстановят стабилизационные отключения электроэнергии, которые будут действовать для всех групп. Узнать, к какой группе относится ваш дом и когда планируются отключения света, можно на официальном сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

