Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Графіки відключень світла — які прогнози в Одесі на завтра

Графіки відключень світла — які прогнози в Одесі на завтра

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 20:46
Відключення електроенергії 7 січня 2024 в Україні: графіки та ситуація в Одеській області
Люди йдуть нічною вулицею Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У середу, 7 січня, у більшості регіонів України будуть погодинні відключення електроенергії відповідно до встановлених графіків. Водночас в Одеській області через напружену ситуацію в енергетичній системі запроваджуватимуть аварійні відключення без чіткого розкладу.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго

Реклама
Читайте також:

Аварійні відключення світла

Варто зауважити, що через складну ситуацію в енергетичній системі регіону були введені аварійні відключення електроенергії. Під час таких екстрених вимкнень стандартні графіки, оприлюднені на офіційному сайті, не діють, тому мешканцям радять обережно та раціонально використовувати електроенергію.

Графіки відключення світла в Одесі

У разі покращення ситуації на Одещині відновлять стабілізаційні відключення електроенергії, які діятимуть для всіх груп. Дізнатися, до якої групи належить ваш будинок і коли плануються вимкнення світла, можна на офіційному сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Берліні стався блекаут. Також ми писали про те, скільки одесити будуть платити за комунальні у новому році.  

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації