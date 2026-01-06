Відключення електроенергії 7 січня 2024 в Україні: графіки та ситуація в Одеській області

Люди йдуть нічною вулицею Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У середу, 7 січня, у більшості регіонів України будуть погодинні відключення електроенергії відповідно до встановлених графіків. Водночас в Одеській області через напружену ситуацію в енергетичній системі запроваджуватимуть аварійні відключення без чіткого розкладу.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Аварійні відключення світла

Варто зауважити, що через складну ситуацію в енергетичній системі регіону були введені аварійні відключення електроенергії. Під час таких екстрених вимкнень стандартні графіки, оприлюднені на офіційному сайті, не діють, тому мешканцям радять обережно та раціонально використовувати електроенергію.

Графіки відключення світла в Одесі

У разі покращення ситуації на Одещині відновлять стабілізаційні відключення електроенергії, які діятимуть для всіх груп. Дізнатися, до якої групи належить ваш будинок і коли плануються вимкнення світла, можна на офіційному сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Берліні стався блекаут. Також ми писали про те, скільки одесити будуть платити за комунальні у новому році.