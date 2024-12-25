Відключення світла на 26 грудня в Одесі та області, графіки

Графіки відключень на четвер — коли у одеситів буде світло
На четвер, 26 грудня, в Одесі заплановані стабілізаційні відключення світла. Електропостачання припинятимуть за графіками почергово для різних груп споживачів. Про можливі зміни часу обмежень протягом дня енергетики повідомлять заздалегідь.
Про це повідомили у "ДТЕК Одеських електромережах".
Графіки на четвер 26 грудня
Де дізнатися графіки
Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, в Одесі повернули стабілізаційні відключення через масовану атаку РФ на українську енергосистему. Також ми повідомляли, скільки одесити платитимуть за світло у 2025 році.
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