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Графіки відключень на четвер — коли у одеситів буде світло

25 грудня 2024 19:31
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Відключення світла на 26 грудня в Одесі та області, графіки
Дівчина зі свічкою. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

На четвер, 26 грудня, в Одесі заплановані стабілізаційні відключення світла. Електропостачання припинятимуть за графіками почергово для різних груп споживачів. Про можливі зміни часу обмежень протягом дня енергетики повідомлять заздалегідь.

Про це повідомили у "ДТЕК Одеських електромережах".

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Графіки світла. Фото: скриншот
Графіки відключень на четвер — коли у одеситів буде світло - фото 2
Графіки світла. Фото: скриншот

Де дізнатися графіки

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, в Одесі повернули стабілізаційні відключення через масовану атаку РФ на українську енергосистему. Також ми повідомляли, скільки одесити платитимуть за світло у 2025 році.

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