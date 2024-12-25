Отключение света на 26 декабря в Одессе и области.

Девушка со свечой. Фото: Новини.LIVE

На четверг, 26 декабря, в Одессе запланированы стабилизационные отключения света. Электроснабжение будут прекращать по графикам поочередно для разных групп потребителей. О возможных изменениях времени ограничений в течение дня энергетики сообщат заранее.

Об этом сообщили в "ДТЭК Одесских электросетях".

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Графики на четверг 26 декабр

Графика света. Фото: скриншот

Графика света. Фото: скриншот

Где узнать графики

Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, в Одессе вернули стабилизационные отключения из-за массированной атаки РФ на украинскую энергосистему. Также мы сообщали, сколько одесситов будут платить за свет в 2025 году.