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Графики отключений на четверг — когда у одесситов будет свет

25 декабря 2024 19:31
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Отключение света на 26 декабря в Одессе и области.
Девушка со свечой. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

На четверг, 26 декабря, в Одессе запланированы стабилизационные отключения света. Электроснабжение будут прекращать по графикам поочередно для разных групп потребителей. О возможных изменениях времени ограничений в течение дня энергетики сообщат заранее.

Об этом сообщили в "ДТЭК Одесских электросетях".

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Графики на четверг 26 декабр

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Графика света. Фото: скриншот
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Графика света. Фото: скриншот

Где узнать графики

Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, в Одессе вернули стабилизационные отключения из-за массированной атаки РФ на украинскую энергосистему. Также мы сообщали, сколько одесситов будут платить за свет в 2025 году.

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