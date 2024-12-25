Отключение света на 26 декабря в Одессе и области.

Графики отключений на четверг — когда у одесситов будет свет
На четверг, 26 декабря, в Одессе запланированы стабилизационные отключения света. Электроснабжение будут прекращать по графикам поочередно для разных групп потребителей. О возможных изменениях времени ограничений в течение дня энергетики сообщат заранее.
Об этом сообщили в "ДТЭК Одесских электросетях".
Графики на четверг 26 декабр
Где узнать графики
Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Узнать время восстановления света можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- частных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, в Одессе вернули стабилизационные отключения из-за массированной атаки РФ на украинскую энергосистему. Также мы сообщали, сколько одесситов будут платить за свет в 2025 году.
Читайте Новини.LIVE!