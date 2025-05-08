Графіки відключень світла на завтра в Одесі — чи будуть залучені 9 травня, прогноз ДТЕК

Графіки відключень на завтра — чи буде світло в одеситів
В Укренерго ще просять громадян заощаджувати електроенергію, оскільки ситуація з постачанням може змінюватись. Проте завтра, 9 травня, в Одесі вводити обмеження подачі світла поки не планують.
Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.
Споживання електроенергії знизилось
Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 8 травня, станом на 9:30 воно було на 5,4% нижчим, ніж в той самий час попереднього дня — у середу. Це пояснюється безхмарною погодою у більшості регіонів, що зумовлює ефективнішу, ніж учора, роботу побутових сонячних електростанцій.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у травні. А також про вартість УБПТ для одеситів.
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