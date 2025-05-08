Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Одеса Графіки відключень на завтра — чи буде світло в одеситів

Графіки відключень на завтра — чи буде світло в одеситів

Ua en ru
Дата публікації: 8 травня 2025 20:51
Графіки відключень світла на завтра в Одесі — чи будуть залучені 9 травня, прогноз ДТЕК
Одеса вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Укренерго ще просять громадян заощаджувати електроенергію, оскільки ситуація з постачанням може змінюватись. Проте завтра, 9 травня, в Одесі вводити обмеження подачі світла поки не планують.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

Реклама
Читайте також:

Споживання електроенергії знизилось

Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 8 травня, станом на 9:30 воно було на 5,4% нижчим, ніж в той самий час попереднього дня — у середу. Це пояснюється безхмарною погодою у більшості регіонів, що зумовлює ефективнішу, ніж учора, роботу побутових сонячних електростанцій. 

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у травні. А також про вартість УБПТ для одеситів.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси відключення світла графіки відключень світла
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /
Реклама GOOGLE ADSENSE BANNER