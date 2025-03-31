Тариф на СДПТ у квітні для одеситів

Скільки доведеться одеситам платити з квітня за СДПТ
На тлі підвищення цін одеситів турбує питання того, чи підвищиться вартість комунальних послуг. Але тариф на СДПТ (утримання будинків та прибудинкових територій) у квітні 2025-го не зміниться.
Журналісти Новини.LIVE з'ясовували скільки одесити платитимуть за СДПТ у квітні.
Утримання будинків та прибудинкових територій
У житлових комунальних сервісах, які обслуговують більшість одеських багатоквартирних будинків, у тому числі ОСББ, тариф становить від 3 до 5 гривень за квадратний метр площі квартири. Проте у приватних керуючих компаній розцінки стартують одразу від 5 гривень.
Які послуги входять до тарифу СДПТ
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №529 "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків та споруд та прибудинкових територій та Типового договору про надання послуг з утримання будинків та споруд та прибудинкових територій" до тарифу СДПТ входить 26 різних послуг. Серед них:
- прибирання прибудинкової території;
- прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівлі;
- прибирання сходових клітин;
- технічне обслуговування ліфтів;
- енергопостачання ліфтів;
- ремонт дитячих, спортивних, господарських майданчиків та об’єктів благоустрою;
- обслуговування систем диспетчеризації;
- обслуговування систем централізованого опалення, водовідведення, зливної каналізації, несучих та захисних конструкцій;
- обслуговування побутових електроплит;
- обслуговування димовентиляційних каналів;
- освітлення місць загального користування, підвалів та підкачування води;
- поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем та технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою;
- полив дворових клумб та газонів;
- дезінфекція та дератизація;
- планові огляди двічі на рік — перед початком від опалювального сезону та після його закінчення;
- підготовка до осінньо-зимового періоду;
- очищення дворових туалетів та приямків;
- очищення не каналізаційних люків;
- експлуатація номерних знаків;
- техобслуговування протипожежних систем.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про зміни цін на транспорт у квітні. А також про вартість мобільного зв'язку для одеситів.
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