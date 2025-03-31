Тариф на СДПТ у квітні для одеситів

Платіжка та підрахунки. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На тлі підвищення цін одеситів турбує питання того, чи підвищиться вартість комунальних послуг. Але тариф на СДПТ (утримання будинків та прибудинкових територій) у квітні 2025-го не зміниться.

Журналісти Новини.LIVE з'ясовували скільки одесити платитимуть за СДПТ у квітні.

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Утримання будинків та прибудинкових територій

У житлових комунальних сервісах, які обслуговують більшість одеських багатоквартирних будинків, у тому числі ОСББ, тариф становить від 3 до 5 гривень за квадратний метр площі квартири. Проте у приватних керуючих компаній розцінки стартують одразу від 5 гривень.

Які послуги входять до тарифу СДПТ

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №529 "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків та споруд та прибудинкових територій та Типового договору про надання послуг з утримання будинків та споруд та прибудинкових територій" до тарифу СДПТ входить 26 різних послуг. Серед них:

прибирання прибудинкової території;

прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівлі;

прибирання сходових клітин;

технічне обслуговування ліфтів;

енергопостачання ліфтів;

ремонт дитячих, спортивних, господарських майданчиків та об’єктів благоустрою;

обслуговування систем диспетчеризації;

обслуговування систем централізованого опалення, водовідведення, зливної каналізації, несучих та захисних конструкцій;

обслуговування побутових електроплит;

обслуговування димовентиляційних каналів;

освітлення місць загального користування, підвалів та підкачування води;

поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем та технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою;

полив дворових клумб та газонів;

дезінфекція та дератизація;

планові огляди двічі на рік — перед початком від опалювального сезону та після його закінчення;

підготовка до осінньо-зимового періоду;

очищення дворових туалетів та приямків;

очищення не каналізаційних люків;

експлуатація номерних знаків;

техобслуговування протипожежних систем.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про зміни цін на транспорт у квітні. А також про вартість мобільного зв'язку для одеситів.