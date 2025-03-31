Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Скільки доведеться одеситам платити з квітня за СДПТ arrow

Скільки доведеться одеситам платити з квітня за СДПТ

31 березня 2025 19:46
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Тариф на СДПТ у квітні для одеситів
Платіжка та підрахунки. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

На тлі підвищення цін одеситів турбує питання того, чи підвищиться вартість комунальних послуг. Але тариф на СДПТ (утримання будинків та прибудинкових територій) у квітні 2025-го не зміниться.

Журналісти Новини.LIVE з'ясовували скільки одесити платитимуть за СДПТ у квітні.

Читайте також:

Утримання будинків та прибудинкових територій

У житлових комунальних сервісах, які обслуговують більшість одеських багатоквартирних будинків, у тому числі  ОСББ, тариф становить від 3 до 5 гривень за квадратний метр площі квартири. Проте у приватних керуючих компаній розцінки стартують одразу від 5 гривень. 

Які послуги входять до тарифу СДПТ

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №529 "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків та споруд та прибудинкових територій та Типового договору про надання послуг з утримання будинків та споруд та прибудинкових територій" до тарифу СДПТ входить 26 різних послуг. Серед них:

  • прибирання прибудинкової території;
  • прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівлі;
  • прибирання сходових клітин;
  • технічне обслуговування ліфтів;
  • енергопостачання ліфтів;
  • ремонт дитячих, спортивних, господарських майданчиків та об’єктів благоустрою;
  • обслуговування систем диспетчеризації;
  • обслуговування систем централізованого опалення, водовідведення, зливної каналізації, несучих та захисних конструкцій;
  • обслуговування побутових електроплит;
  • обслуговування димовентиляційних каналів;
  • освітлення місць загального користування, підвалів та підкачування води;
  • поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем та технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою;
  • полив дворових клумб та газонів;
  • дезінфекція та дератизація;
  • планові огляди двічі на рік — перед початком від опалювального сезону та після його закінчення;
  • підготовка до осінньо-зимового періоду;
  • очищення дворових туалетів та приямків;
  • очищення не каналізаційних люків;
  • експлуатація номерних знаків;
  • техобслуговування протипожежних систем.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про зміни цін на транспорт у квітні. А також про вартість мобільного зв'язку для одеситів.

тарифи комунальні послуги Одеса гроші Новини Одеси
Реклама
Реклама
Реклама