Тариф на СДПТ в апреле для одесситов

Платежка и подсчеты. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На фоне повышения цен одесситов беспокоит вопрос того, повысится ли стоимость коммунальных услуг. Но тариф на СДПТ (содержание домов и придомовых территорий) в апреле 2025-го не изменится.

Журналисты Новости.LIVE выясняли сколько одесситы будут платить за СДПТ в апреле.

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В жилищных коммунальных сервисах, которые обслуживают большинство одесских многоквартирных домов, в том числе ОСМД, тариф составляет от 3 до 5 гривен за квадратный метр площади квартиры. Однако у частных управляющих компаний расценки стартуют сразу от 5 гривен.

Какие услуги входят в тариф СДПТ

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины №529 "Об утверждении Порядка формирования тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий и Типового договора о предоставлении услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий" в тариф СДПТ входит 26 различных услуг. Среди них:

уборка придомовой территории;

уборка подвалов, технических этажей и кровли;

уборка лестничных клеток;

техническое обслуживание лифтов;

энергоснабжение лифтов;

ремонт детских, спортивных, хозяйственных площадок и объектов благоустройства;

обслуживание систем диспетчеризации;

обслуживание систем централизованного отопления, водоотведения, ливневой канализации, несущих и защитных конструкций;

обслуживание бытовых электроплит;

обслуживание дымовентиляционных каналов;

освещение мест общего пользования, подвалов и подкачки воды;

текущий ремонт конструктивных элементов, инженерных систем и технических устройств домов и элементов внешнего благоустройства;

полив дворовых клумб и газонов;

дезинфекция и дератизация;

плановые осмотры дважды в год - перед началом отопительного сезона и после его окончания;

подготовка к осенне-зимнему периоду;

очистка дворовых туалетов и приямков;

очистка не канализационных люков;

эксплуатация номерных знаков;

техобслуживание противопожарных систем.

Напомним, недавно мы писали об изменениях цен на транспорт в апреле. А также о стоимости мобильной связи для одесситов.