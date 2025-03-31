Тариф на СДПТ в апреле для одесситов

Сколько придется одесситам платить с апреля за СДПТ
На фоне повышения цен одесситов беспокоит вопрос того, повысится ли стоимость коммунальных услуг. Но тариф на СДПТ (содержание домов и придомовых территорий) в апреле 2025-го не изменится.
Журналисты Новости.LIVE выясняли сколько одесситы будут платить за СДПТ в апреле.
Содержание домов и придомовых территорий
В жилищных коммунальных сервисах, которые обслуживают большинство одесских многоквартирных домов, в том числе ОСМД, тариф составляет от 3 до 5 гривен за квадратный метр площади квартиры. Однако у частных управляющих компаний расценки стартуют сразу от 5 гривен.
Какие услуги входят в тариф СДПТ
Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины №529 "Об утверждении Порядка формирования тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий и Типового договора о предоставлении услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий" в тариф СДПТ входит 26 различных услуг. Среди них:
- уборка придомовой территории;
- уборка подвалов, технических этажей и кровли;
- уборка лестничных клеток;
- техническое обслуживание лифтов;
- энергоснабжение лифтов;
- ремонт детских, спортивных, хозяйственных площадок и объектов благоустройства;
- обслуживание систем диспетчеризации;
- обслуживание систем централизованного отопления, водоотведения, ливневой канализации, несущих и защитных конструкций;
- обслуживание бытовых электроплит;
- обслуживание дымовентиляционных каналов;
- освещение мест общего пользования, подвалов и подкачки воды;
- текущий ремонт конструктивных элементов, инженерных систем и технических устройств домов и элементов внешнего благоустройства;
- полив дворовых клумб и газонов;
- дезинфекция и дератизация;
- плановые осмотры дважды в год - перед началом отопительного сезона и после его окончания;
- подготовка к осенне-зимнему периоду;
- очистка дворовых туалетов и приямков;
- очистка не канализационных люков;
- эксплуатация номерных знаков;
- техобслуживание противопожарных систем.
Напомним, недавно мы писали об изменениях цен на транспорт в апреле. А также о стоимости мобильной связи для одесситов.
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