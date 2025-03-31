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Сколько придется одесситам платить с апреля за СДПТ

31 марта 2025 19:46
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Тариф на СДПТ в апреле для одесситов
Платежка и подсчеты. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

На фоне повышения цен одесситов беспокоит вопрос того, повысится ли стоимость коммунальных услуг. Но тариф на СДПТ (содержание домов и придомовых территорий) в апреле 2025-го не изменится.

Журналисты Новости.LIVE выясняли сколько одесситы будут платить за СДПТ в апреле.

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Содержание домов и придомовых территорий

В жилищных коммунальных сервисах, которые обслуживают большинство одесских многоквартирных домов, в том числе ОСМД, тариф составляет от 3 до 5 гривен за квадратный метр площади квартиры. Однако у частных управляющих компаний расценки стартуют сразу от 5 гривен.

Какие услуги входят в тариф СДПТ

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины №529 "Об утверждении Порядка формирования тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий и Типового договора о предоставлении услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий" в тариф СДПТ входит 26 различных услуг. Среди них:

  • уборка придомовой территории;
  • уборка подвалов, технических этажей и кровли;
  • уборка лестничных клеток;
  • техническое обслуживание лифтов;
  • энергоснабжение лифтов;
  • ремонт детских, спортивных, хозяйственных площадок и объектов благоустройства;
  • обслуживание систем диспетчеризации;
  • обслуживание систем централизованного отопления, водоотведения, ливневой канализации, несущих и защитных конструкций;
  • обслуживание бытовых электроплит;
  • обслуживание дымовентиляционных каналов;
  • освещение мест общего пользования, подвалов и подкачки воды;
  • текущий ремонт конструктивных элементов, инженерных систем и технических устройств домов и элементов внешнего благоустройства;
  • полив дворовых клумб и газонов;
  • дезинфекция и дератизация;
  • плановые осмотры дважды в год - перед началом отопительного сезона и после его окончания;
  • подготовка к осенне-зимнему периоду;
  • очистка дворовых туалетов и приямков;
  • очистка не канализационных люков;
  • эксплуатация номерных знаков;
  • техобслуживание противопожарных систем.

Напомним, недавно мы писали об изменениях цен на транспорт в апреле. А также о стоимости мобильной связи для одесситов.

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