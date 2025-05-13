Графіки відключень світла на завтра - чи зідють їх в Одесі, прогноз від ДТЕК та Укренерго

Одеса вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Укренерго ще закликають заощаджувати електроенергію з 10:00 до 16:00, оскільки ситуація з постачанням може змінюватись. Проте завтра, 14 травня, в Одесі вводити обмеження подачі світла поки не планують.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

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Споживання знижується

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 13 травня, станом на 9:30, його рівень був на 3,3% меншим, ніж в цей же час попереднього дня — у понеділок. Це пояснюється ясною погодою майже на всій території України, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі.

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Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

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сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у травні. А також про вартість газу в Одесі.