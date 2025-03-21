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Графіки відключень на завтра — чого очікувати одеситам

21 березня 2025 21:01
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Чи буде завтра в одеситів світло
Нічна Одеса. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Ліквідація наслідків російських ракетно-дронових атак на енергосистему ще продовжується. Але в Одесі завтра, 22 березня, вводити обмеження подачі світла поки не планують.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

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Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні його рівень був на 2,2% нижчим, ніж в той самий час вчора. Причина цього — безхмарна погода у всіх регіонах України, крім частини східних областей. Це зумовлює ефективну роботу побутових СЕС та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі. 

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки запровадять, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, які тарифи підвищать у 2025 році. А також про відновлення критичної інфраструктури після атаки.

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