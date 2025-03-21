Будет ли завтра у одесситов свет

Графики отключений на завтра — чего ожидать одесситам
Ликвидация последствий российских ракетно-дроновых атак на энергосистему еще продолжается. Но в Одессе завтра, 22 марта, вводить ограничения подачи света пока не планируют.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.
Потребление энергии снизилось
Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня его уровень был на 2,2% ниже, чем в то же время вчера. Причина этого — безоблачная погода во всех регионах Украины, кроме части восточных областей. Это обуславливает эффективную работу бытовых СЭС и соответствующее уменьшение объема энергопотребления из общей сети.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о том, какие тарифы повысят в 2025 году. А также о восстановлении критической инфраструктуры после атаки.
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