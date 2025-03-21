Критична інфраструктура Одеси знову полагоджена після обстрілу

Ліквідація наслідків прильоту. Фото: Новини.LIVE

Критична інфраструктура, яка постраждала в результаті нічної атаки на Одесу вже полагоджена та заживлена. Крім того, вже відновлене тепло та водопостачання для всіх абонентів.

Про це повідомив очільник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер в рамках марафону "Єдині новини".

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Ліквідація наслідків

Наразі комунальні служби прибирають наслідки атаки в торгівельних та бізнес-павільйонах, аби підприємці могли зрозуміти, чи зможуть вони далі працювати в пошкоджених приміщеннях.

"Там військових немає. Але згоріло багато павільйонів людей, які займалися бізнесом. І павільйони не маленькі. Постраждав і торговий центр. Комунальники працюють над усуненням цих пошкоджень", — каже очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

У військовій адміністрації також додали, що у зв'язку з частими атаками, продовжується перевітка освітніх закладів Одещини на наявність укриттів та захисних споруд.

Президент Чехії не здивувався

В ОВА запевняють, що Президент Чехії Петро Павел не був здивований атакою та донесе світовій спільності реалії війни проти України. А це може допомогти впевнити європейських партнерів у необхідності постачань сучасної зброї.

"Ми хотіли донести до нього меседж, що умови війни змінилися. Якщо напочатку війни заходили російські війська з радянською зброєю старих зразків, то сьогодні таке відчуття що століття пройшло. І ми йому це пояснювали", — додав Олег Кіпер.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як прокоментував обстріл Зеленський. А також про руйнацію цвинтаря.