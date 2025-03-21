Зруйноване кладовище в Одесі - фото

Воюють з небіжчиками — зруйнований цвинтар в Одесі (фото)
В результаті нічного обстрілу Одеси пошкоджено Новоміське (Таїровське) кладовище. За попередніми даними, зруйновано понад 30 могил.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
Руйнування кладовища
Найбільших пошкоджень зазнала ділянка 64а, частково постраждали 104-та та 93-тя. На цих місцях поховання здійснювалися з 1974 по 2010 рік.
Загалом пошкоджено 50 могил, із яких 30 було зруйновано повністю. Співробітники кладовища ще продовжують оцінювати масштаби руйнувань.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про аварії на мережах в результаті обстрілу. А також про збитки людей від прильотів.
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