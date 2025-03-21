Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Воюють з небіжчиками — зруйнований цвинтар в Одесі (фото) arrow

Воюють з небіжчиками — зруйнований цвинтар в Одесі (фото)

21 березня 2025 13:45
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Зруйноване кладовище в Одесі - фото
Зруйноване кладовище. Фото: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

В результаті нічного обстрілу Одеси пошкоджено Новоміське (Таїровське) кладовище. За попередніми даними, зруйновано понад 30 могил.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Читайте також:
None - фото 1
Зруйноване кладовище. Фото: Новини.LIVE

Руйнування кладовища

Найбільших пошкоджень зазнала ділянка 64а, частково постраждали 104-та та 93-тя.  На цих місцях поховання здійснювалися з 1974 по 2010 рік.

None - фото 2
Зруйноване кладовище. Фото: Новини.LIVE
None - фото 3
Зруйноване кладовище. Фото: Новини.LIVE
None - фото 4
Зруйноване кладовище. Фото: Новини.LIVE

Загалом пошкоджено 50 могил, із яких 30 було зруйновано повністю. Співробітники кладовища ще продовжують оцінювати масштаби руйнувань.

None - фото 5
Зруйноване кладовище. Фото: Новини.LIVE
None - фото 6
Зруйноване кладовище. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про аварії на мережах в результаті обстрілу. А також про збитки людей від прильотів.

Одеса цвинтар обстріли Новини Одеси війна в Україні
Реклама
Реклама
Реклама