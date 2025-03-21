Зруйноване кладовище в Одесі - фото

Зруйноване кладовище. Фото: Новини.LIVE

В результаті нічного обстрілу Одеси пошкоджено Новоміське (Таїровське) кладовище. За попередніми даними, зруйновано понад 30 могил.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Зруйноване кладовище. Фото: Новини.LIVE

Руйнування кладовища

Найбільших пошкоджень зазнала ділянка 64а, частково постраждали 104-та та 93-тя. На цих місцях поховання здійснювалися з 1974 по 2010 рік.

Зруйноване кладовище. Фото: Новини.LIVE

Зруйноване кладовище. Фото: Новини.LIVE

Зруйноване кладовище. Фото: Новини.LIVE

Загалом пошкоджено 50 могил, із яких 30 було зруйновано повністю. Співробітники кладовища ще продовжують оцінювати масштаби руйнувань.

Зруйноване кладовище. Фото: Новини.LIVE

Зруйноване кладовище. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про аварії на мережах в результаті обстрілу. А також про збитки людей від прильотів.