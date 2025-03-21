Як одесити пережили нічну атаку дронами

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок нічної атаки на Одесу знову постраждала цивільна інфраструктура, троє мешканців міста отримали поранення. Правоохоронці фіксують усі наслідки акту збройної агресії, а люди не знають як будуть жити далі, адже обстріл приніс людям величезні збитки.

Новини.LIVE дізнавалися про те, як одесити пережили цю ніч.

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Наслідки прильоту. Фото: Новини.LIVE

Колосальні збитки

В результаті обстрілу чимало одеситів позбавилися майна. Тепер люди не знають де брати гроші, оскільки збитки — колосальні. Олег сьогодні зранку мав забрати з СТО свою автівку, проте вночі сервісний центр був знищений дроном.

"На вечір мені подзвонили з СТО, сказали щоб я приїхав о десятій годині. Я був дуже радий. Але коли приїхав вранці, сказали что ваша машина знищена дроном, вона згоріла. Я подумав що люди жартують, але вони не жартували...", — каже Олег.

Олег, лишився без автівки. Фото: Новини.LIVE

Збитки СТО

Власниця приміщення знищеного СТО Юлія Мальченко одна вихуовує сина, який ще навчається. Тепер жінка не знає, що робити, оскільки усе, за рахунок чого вона жила, було знищено дроновим ударом.

"Нічого не залишилось. Усе потрібно починати спочатку. Коли я побачила це — плакала, оскільки в мене нічого не залишилось. Що далі робити — не знаю", — каже Юлія.

Юлія, власниця приміщення СТО. Фото: Новини.LIVE

Знищене СТО. Фото: Новини.LIVE

Інна, власниця самого СТО додає: поблизу вже були прильоти. Підприємці тільки збиралися застеклили приміщення, проте в цьому вже нема необхыдності. Суму збитків поки важко назвати, але це мільйони гривень.

"Шахеди летіли, було дуже страшно, ми не могли сюда одразу приїхати. А вдома в мене двоє маленький дітей. Шахед прилетів у малярну частину СТО", — ділиться Інна.

Інна, власниця СТО. Фото: Новини.LIVE

Знищене СТО. Новини.LIVE

Знищене СТО. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджені могили

В результаті нічної атаки сильно постраждало і Таїровське кладовище. Пошкоджено сотні могил та пам'ятників.

Пошкоджені могили. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджені могили. Фото: Новини.LIVE

Правоохоронці фіксують всі наслідки атаки, аби притягнути РФ до відповідальності.

"Як ми бачимо удар прийшовся знов по об'єктам цивільної інфраструктури, що є воєнним злочином. Наразі слідчими здійснюється фіксація наслідків цієї чергової атаки, зареєстровано кримінальне провадження", — заступник начальника відділу Одеської обласної прокуратури Артур Крисань.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про аварії на мережах в результаті обстрілу. А також про гасіння пожежі цієї ночі.