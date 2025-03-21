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Все у вогні — в ДСНС показали ліквідацію наслідків атаки на Одесу

21 березня 2025 08:10
Євгенія Брюховецька - редактор
В ДСНС показали кадри ліквідації пожеж після атаки на Одесу
Рятувальники ліквідують пожежу. Фото: ДСНС
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська в ніч проти п'ятниці, 21 березня, здійснили масовану атаку на Одеську область. Внаслідок цього розгорілися пожежі, постраждали троє людей.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.

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Внаслідок атаки на Одещині постраждала цивільна інфраструктура: розгорілися масштабні пожежі — у торговому центрі, магазинах, також пошкоджено багатоповерхівку. 

Масштабні пожежі в Одесі: наслідки російського обстрілу
Рятувальники ліквідують пожежу. Фото: ДСНС
Зруйновані магазини: наслідки удару по Одещині
Пожежа після атаки. Фото: ДСНС
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Рятувальник на місці пожежі. Фото: ДСНС

За попередньою інформацією, постраждали троє підлітків. В ліквідації наслідків ударів ворога були залучені понад 70 рятувальників, 22 одиниці пожежної техніки, а також п'ятеро добровольців та одна одиниця техніки.

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Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, вчора увечері мешканців Одеси та області попереджали про рух безпілотників у напрямку регіону. Там лунали потужні вибухи.

У ДТЕК повідомили про локальні аварійні відключення світла в Одесі: у Приморському, Пересипському та Київському районах.

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