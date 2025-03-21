В ДСНС показали кадри ліквідації пожеж після атаки на Одесу

Рятувальники ліквідують пожежу. Фото: ДСНС

Російські війська в ніч проти п'ятниці, 21 березня, здійснили масовану атаку на Одеську область. Внаслідок цього розгорілися пожежі, постраждали троє людей.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.

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Внаслідок атаки на Одещині постраждала цивільна інфраструктура: розгорілися масштабні пожежі — у торговому центрі, магазинах, також пошкоджено багатоповерхівку.

Рятувальники ліквідують пожежу. Фото: ДСНС

Пожежа після атаки. Фото: ДСНС

Рятувальник на місці пожежі. Фото: ДСНС

За попередньою інформацією, постраждали троє підлітків. В ліквідації наслідків ударів ворога були залучені понад 70 рятувальників, 22 одиниці пожежної техніки, а також п'ятеро добровольців та одна одиниця техніки.

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, вчора увечері мешканців Одеси та області попереджали про рух безпілотників у напрямку регіону. Там лунали потужні вибухи.

У ДТЕК повідомили про локальні аварійні відключення світла в Одесі: у Приморському, Пересипському та Київському районах.