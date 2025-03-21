В ГСЧС показали кадры ликвидации пожаров после атаки на Одессу

Все в огне — в ГСЧС показали ликвидацию последствий в Одессе
Российские войска в ночь на пятницу, 21 марта, совершили массированную атаку на Одесскую область. В результате этого разгорелись пожары, пострадали три человека.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.
Атака на Одесскую область
В результате атаки в Одесской области пострадала гражданская инфраструктура: разгорелись масштабные пожары — в торговом центре, магазинах, также повреждена многоэтажка.
По предварительной информации, пострадали трое подростков. В ликвидации последствий ударов врага были привлечены более 70 спасателей, 22 единицы пожарной техники, а также пятеро добровольцев и одна единица техники.
Напомним, вчера вечером жителей Одессы и области предупреждали о движении беспилотников в направлении региона. Там раздавались мощные взрывы.
В ДТЭК сообщили о локальных аварийных отключениях света в Одессе: в Приморском, Пересыпском и Киевском районах.
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