В ГСЧС показали кадры ликвидации пожаров после атаки на Одессу

Спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на пятницу, 21 марта, совершили массированную атаку на Одесскую область. В результате этого разгорелись пожары, пострадали три человека.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.

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В результате атаки в Одесской области пострадала гражданская инфраструктура: разгорелись масштабные пожары — в торговом центре, магазинах, также повреждена многоэтажка.

Спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС

Пожар после атаки после атаки. Фото: ГСЧС

Спасатель на месте пожара. Фото: ГСЧС

По предварительной информации, пострадали трое подростков. В ликвидации последствий ударов врага были привлечены более 70 спасателей, 22 единицы пожарной техники, а также пятеро добровольцев и одна единица техники.

Скриншот поста ГСЧС

Напомним, вчера вечером жителей Одессы и области предупреждали о движении беспилотников в направлении региона. Там раздавались мощные взрывы.

В ДТЭК сообщили о локальных аварийных отключениях света в Одессе: в Приморском, Пересыпском и Киевском районах.