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Уничтожено все, что было — одесситы о ночном обстреле

21 марта 2025 11:20
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Как одесситы пережили ночную атаку дронами
Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В результате ночной атаки на Одессу снова пострадала гражданская инфраструктура, трое жителей города получили ранения. Правоохранители фиксируют все последствия акта вооруженной агрессии, а люди не знают как будут жить дальше, ведь обстрел принес людям огромные убытки.

Новости.LIVE узнавали о том, как одесситы пережили эту ночь.

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Последствия прилета Фото: Новини.LIVE

Колоссальные убытки

В результате обстрела многие одесситы лишились имущества. Теперь люди не знают где брать деньги, поскольку убытки — колоссальные. Олег сегодня утром должен был забрать с СТО свою машину, однако ночью сервисный центр был уничтожен дроном.

"На вечер мне позвонили с СТО, сказали чтобы я приехал в десять часов. Я был очень рад. Но когда приехал утром, сказали что ваша машина уничтожена дроном, она сгорела. Я подумал, что люди шутят, но они не шутили...",— говорит Олег.

Колосальні збитки — як одесити пережили нічний обстріл - фото 2
Олег, остался без машины. Фото: Новини.LIVE

Убытки СТО

Владелица помещения уничтоженного СТО Юлия Мальченко одна воспитывает сына, который еще учится. Теперь женщина не знает, что делать, поскольку все, за счет чего она жила, было уничтожено дроновым ударом.

"Ничего не осталось. Все нужно начинать сначала. Когда я увидела это плакала, поскольку у меня ничего не осталось. Что дальше делать не знаю",— говорит Юлия.

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Юлия, владелица помещения СТО. Фото: Новини.LIVE
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Уничтоженное СТО Фото: Новини.LIVE

Инна, владелица самого СТО добавляет: поблизости уже были прилеты. Предприниматели только собирались застеклить помещение, однако в этом уже нет необходимости. Сумму убытков пока трудно назвать, но это миллионы гривен.

"Шахматы летели, было очень страшно, мы не могли сюда сразу приехать. А дома у меня двое маленьких детей. Шахед прилетел в малярную часть СТО",— делится Инна.

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Инна, владелица СТО, фото: Новини.LIVE
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Уничтоженное СТО. Новини.LIVE
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Уничтоженное СТО. Фото: Новини.LIVE

Поврежденные могилы

В результате ночной атаки сильно пострадало и Таировское кладбище. Повреждены сотни могил и памятников.

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Поврежденные могилы Фото: Новини.LIVE
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Поврежденные могилы Фото: Новини.LIVE

Правоохранители фиксируют все последствия атаки, чтобы привлечь РФ к ответственности.

"Как мы видим удар пришелся вновь по объектам гражданской инфраструктуры, что является военным преступлением. Сейчас следователями осуществляется фиксация последствий этой очередной атаки, зарегистрировано уголовное производство", — заместитель начальника отдела Одесской областной прокуратуры Артур Крысань.

Напомним, недавно мы писали об авариях на сетях в результате обстрелов. А также о тушении пожара этой ночью.

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