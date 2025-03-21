Разрушенное кладбище в Одессе - фото

Разрушенное кладбище. Фото: Новини.LIVE

В результате ночного обстрела Одессы повреждено Новогородское (Таировское) кладбище. По предварительным данным, разрушено более 30 могил.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Разрушенное кладбище. Фото: Новини.LIVE

Разрушение кладбища

Наибольшие повреждения получил участок 64а, частично пострадали 104-й и 93-й. На этих местах захоронения осуществлялись с 1974 по 2010 год.

Разрушенное кладбище. Фото: Новини.LIVE

Разрушенное кладбище. Фото: Новини.LIVE

Разрушенное кладбище. Фото: Новини.LIVE

Всего повреждено 50 могил, из которых 30 были разрушены полностью. Сотрудники кладбища еще продолжают оценивать масштабы разрушений.

Разрушенное кладбище. Фото: Новини.LIVE

Разрушенное кладбище. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали об авариях на сетях в результате обстрелов. А также об ущербе людей от прилетов.