Воюют с покойниками — разрушенное кладбище в Одессе (фото)
В результате ночного обстрела Одессы повреждено Новогородское (Таировское) кладбище. По предварительным данным, разрушено более 30 могил.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
Разрушение кладбища
Наибольшие повреждения получил участок 64а, частично пострадали 104-й и 93-й. На этих местах захоронения осуществлялись с 1974 по 2010 год.
Всего повреждено 50 могил, из которых 30 были разрушены полностью. Сотрудники кладбища еще продолжают оценивать масштабы разрушений.
Напомним, недавно мы писали об авариях на сетях в результате обстрелов. А также об ущербе людей от прилетов.
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