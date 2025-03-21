Критическая инфраструктура Одессы снова починена после обстрела

Ликвидация последствий обстрела. Фото: Новини.LIVE

Критическая инфраструктура, пострадавшая в результате ночной атаки на Одессу уже восстановлена. Кроме того, уже вернули тепло и водоснабжение для всех абонентов.

Об этом сообщил глава Одесской военной администрации Олег Кипер в рамках марафона "Едині новини".

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Ликвидация последствий

Сейчас коммунальные службы убирают последствия атаки в торговых и бизнес-павильонах, чтобы предприниматели могли понять, смогут ли они дальше работать в поврежденных помещениях.

"Там военных нет. Но сгорело много павильонов людей, которые занимались бизнесом. И павильоны не маленькие, пострадал и торговый центр. Коммунальщики работают над устранением этих повреждений",— говорит глава Одесской ОГА Олег Кипер.

В военной администрации также добавили, что в связи с частыми атаками, продолжается проверка образовательных учреждений Одесской области на наличие укрытий и защитных сооружений.

Президент Чехии не удивился

В ОВА уверяют, что Президент Чехии Петр Павел не был удивлен атакой и донесет до мировой общественности реалии войны против Украины. А это может помочь убедить европейских партнеров в необходимости поставок современного оружия.

"Мы хотели донести до него месседж, что условия войны изменились. Если в начале войны заходили российские войска с советским оружием старых образцов, то сегодня такое ощущение, что век прошел. И мы ему это объясняли", — добавил Олег Кипер.

Напомним, недавно мы писали о том, как прокомментировал обстрел Зеленский. А также о разрушении кладбища.