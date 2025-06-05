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Графіки відключень на завтра — коли буде світло в одеситів

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Дата публікації: 5 червня 2025 20:51
Графіки відключень світла на завтра, 6 червня в Одесі - прогнози від ДТЕК та Укренерго
Одеса вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні комунальники проводили планові ремонтні роботи на електромережах, тому багатьом містянам відключали електроенергію. Проте завтра, 6 червня, в Одесі запроваджувати обмеження подачі світла поки не планують.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

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Споживання знизилося

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 5 червня, станом на 9:30, його рівень був на 3,4% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня — у середу. Причина — встановлення ясної погоди на всій території України, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі. 

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у червні. А також про те, чому сьогодні відключали електроенергію містянам.

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Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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