Відключення світла в Одесі сьогодні 5 червня — які адреси та коли ДТЕК відновить електрику

Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 5 червня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, тому сотні домівок міста до вечора залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 19:00, однак час може змінюватись.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Центральний РЕМ:

Авіаційна, 1, 1/корп.5;

Бойчука Михайла, 50-75А,

Бреуса, 24-61/корп.9,

Весіння, 4-41,

Глиняна, 27-48,

Гранітна, 1-26,

Єфимова, 2-49,

Зеленого Павла, 25-33,

Змієнка Всеволода, 6-16,

Івана та Юрія Лип, 50а,

Кінна 2/4-14,

Люстдорфська дор., 2б, 4б, 4в;

Мальовнича, 15-22Е,

Могильницької Галини, 2, 4А, 5, 9;

Ніжинська, 11-38,

Олексія Вадатурського, 66-92,

Пастера, 17-56,

Мармурова, 27-48,

Пішеніна, 8-59,

Поїздна, 5, 5а, 6;

Ріхтера Святослава, 148-А,

Руставелі Шота, 23А-53/КОРП.1;

Садова, 14,16,18;

Складська, 2, 2/4;

Софіївська, 2б, 4, 4/корп.6, 6;

Старицького, 12, 20/1, 20/корп.1, 20/корп.2;

Тимошенка Олександра, 39,41,42;

Торгова, 20, 28;

Університетська, 1-21,

Фунтового Івана, 1-29,

Чорновола В’ячеслава, 7,

пров. Герцена, 2-11, 51;

пров. Косовський, 3-8,

пров. Маланова, 1-18,

пров. Парашутний, 1а-8б,

пров. Рекордний, 1-7/корп.1,

пров. Ройтбурда Олександра, 3-12,

пров. Шампанський, 9.

Роботи до 15:00-19:00.

Північний РЕМ:

2-а лінія на ж/м, 12, 1-а

Садова, 1-39,

2-а Садова, 1-42,

3-я Садова, 1-49,

4-а Садова, 1-58а,

5-а Садова, 1-14,

6-а Садова, 1-71,

Агрономічна, 60-223,

Біляївська, 1-9,

Бувалкіна В., 57/А, 57/Б, 57а,57в,61 б,61а, 61в,

Велика Садова, 1-52,

Глаубермана, 1/ГАР, 2А,11-17, 164;

Донецька,1/1-25,

Капітана Кузнєцова, 3-14,

Керченська, 27-62б,

Кишинівська, 2-24,

Кільцева, 1-12,

Кінноармійська, 1, 1а,

Котляревського, 12б,

Кошиці Олександра, 1- 69,

Кругова, 1-36,

Крушельницького, 1-37,

Мала Садова, 1-22,

Маріупольська, 20-68Б,

Міхновського М, 1-63,

Болобочана, 1-43,

Молодіжна, 1-49,

Наклона, 17/1,

Південна дор., 1-73,

Похила, 1-59в, 174,

Тарутинська,1-11,

Хуторська, 1-22, 81/з,93-95г;

Цебриковська, 1-13а,

Чайкова, 1-71,

Четверта, 33-Г, 33Б;

Шептицького, 1-5,

Штильова, 2-118,

дор.Миколаївська, 65,

пров. 1-й Дунаєвський, 1-6,

пров. 1-й Керченський, 3-11,

пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,

пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,

пров. 3-й Керченський, 3-6,

пров. Агрономічний, 1-8а,

пров. Гінзбург Людмили, 1-12Б,

пров. Квантовий, 1-27,

пров. Кілевий, 1-9а,

пров. Круговий, 1а-13,

пров. Крушельницької, 1-5а,

пров. Мастерській, 1-11,

пров. Новий, 1-14а,

пров. Одеський, 3-7,

пров. Оранжерейний, 1-20а,

пров. Петра Калнишевського, 1-10,

Українки Лесі, 10, 11, 11А, 12, 20;

пров. Шахтинський, 18-46,

пров. Шебелинський, 13-27,

просп. Князя Володимира Великого, 52.

Роботи до 17:00-18:00.

Південний РЕМ:

Вернадського Академіка, 18-51А,

Китобійна, 6,

Купріна, 50-54б,

Шелухіна, 25а, 27;

Педагогічна, 21,

Чернігівська 1-24,

пров. 2-й Китобійний, 1-18а,

пров. Чернігівський, 1а,

просп. Небесної Сотні, 47, 47/1, 47/2, 61.

Роботи до 17:00-19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у червні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.