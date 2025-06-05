Відключення світла в Одесі сьогодні 5 червня — які адреси та коли ДТЕК відновить електрику

Масове відключення світла в Одесі — кому приготуватись
Сьогодні, 5 червня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, тому сотні домівок міста до вечора залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 19:00, однак час може змінюватись.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Центральний РЕМ:
- Авіаційна, 1, 1/корп.5;
- Бойчука Михайла, 50-75А,
- Бреуса, 24-61/корп.9,
- Весіння, 4-41,
- Глиняна, 27-48,
- Гранітна, 1-26,
- Єфимова, 2-49,
- Зеленого Павла, 25-33,
- Змієнка Всеволода, 6-16,
- Івана та Юрія Лип, 50а,
- Кінна 2/4-14,
- Люстдорфська дор., 2б, 4б, 4в;
- Мальовнича, 15-22Е,
- Могильницької Галини, 2, 4А, 5, 9;
- Ніжинська, 11-38,
- Олексія Вадатурського, 66-92,
- Пастера, 17-56,
- Мармурова, 27-48,
- Пішеніна, 8-59,
- Поїздна, 5, 5а, 6;
- Ріхтера Святослава, 148-А,
- Руставелі Шота, 23А-53/КОРП.1;
- Садова, 14,16,18;
- Складська, 2, 2/4;
- Софіївська, 2б, 4, 4/корп.6, 6;
- Старицького, 12, 20/1, 20/корп.1, 20/корп.2;
- Тимошенка Олександра, 39,41,42;
- Торгова, 20, 28;
- Університетська, 1-21,
- Фунтового Івана, 1-29,
- Чорновола В’ячеслава, 7,
- пров. Герцена, 2-11, 51;
- пров. Косовський, 3-8,
- пров. Маланова, 1-18,
- пров. Парашутний, 1а-8б,
- пров. Рекордний, 1-7/корп.1,
- пров. Ройтбурда Олександра, 3-12,
- пров. Шампанський, 9.
Роботи до 15:00-19:00.
Північний РЕМ:
- 2-а лінія на ж/м, 12, 1-а
- Садова, 1-39,
- 2-а Садова, 1-42,
- 3-я Садова, 1-49,
- 4-а Садова, 1-58а,
- 5-а Садова, 1-14,
- 6-а Садова, 1-71,
- Агрономічна, 60-223,
- Біляївська, 1-9,
- Бувалкіна В., 57/А, 57/Б, 57а,57в,61 б,61а, 61в,
- Велика Садова, 1-52,
- Глаубермана, 1/ГАР, 2А,11-17, 164;
- Донецька,1/1-25,
- Капітана Кузнєцова, 3-14,
- Керченська, 27-62б,
- Кишинівська, 2-24,
- Кільцева, 1-12,
- Кінноармійська, 1, 1а,
- Котляревського, 12б,
- Кошиці Олександра, 1- 69,
- Кругова, 1-36,
- Крушельницького, 1-37,
- Мала Садова, 1-22,
- Маріупольська, 20-68Б,
- Міхновського М, 1-63,
- Болобочана, 1-43,
- Молодіжна, 1-49,
- Наклона, 17/1,
- Південна дор., 1-73,
- Похила, 1-59в, 174,
- Тарутинська,1-11,
- Хуторська, 1-22, 81/з,93-95г;
- Цебриковська, 1-13а,
- Чайкова, 1-71,
- Четверта, 33-Г, 33Б;
- Шептицького, 1-5,
- Штильова, 2-118,
- дор.Миколаївська, 65,
- пров. 1-й Дунаєвський, 1-6,
- пров. 1-й Керченський, 3-11,
- пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,
- пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,
- пров. 3-й Керченський, 3-6,
- пров. Агрономічний, 1-8а,
- пров. Гінзбург Людмили, 1-12Б,
- пров. Квантовий, 1-27,
- пров. Кілевий, 1-9а,
- пров. Круговий, 1а-13,
- пров. Крушельницької, 1-5а,
- пров. Мастерській, 1-11,
- пров. Новий, 1-14а,
- пров. Одеський, 3-7,
- пров. Оранжерейний, 1-20а,
- пров. Петра Калнишевського, 1-10,
- Українки Лесі, 10, 11, 11А, 12, 20;
- пров. Шахтинський, 18-46,
- пров. Шебелинський, 13-27,
- просп. Князя Володимира Великого, 52.
Роботи до 17:00-18:00.
Південний РЕМ:
- Вернадського Академіка, 18-51А,
- Китобійна, 6,
- Купріна, 50-54б,
- Шелухіна, 25а, 27;
- Педагогічна, 21,
- Чернігівська 1-24,
- пров. 2-й Китобійний, 1-18а,
- пров. Чернігівський, 1а,
- просп. Небесної Сотні, 47, 47/1, 47/2, 61.
Роботи до 17:00-19:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у червні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.
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