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Масове відключення світла в Одесі — кому приготуватись

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Дата публікації: 5 червня 2025 09:54
Відключення світла в Одесі сьогодні 5 червня — які адреси та коли ДТЕК відновить електрику
Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 5 червня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, тому сотні домівок міста до вечора залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 19:00, однак час може змінюватись.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Центральний РЕМ:

  • Авіаційна, 1, 1/корп.5;
  • Бойчука Михайла, 50-75А,
  • Бреуса, 24-61/корп.9,
  • Весіння, 4-41,
  • Глиняна, 27-48,
  • Гранітна, 1-26,
  • Єфимова, 2-49,
  • Зеленого Павла, 25-33,
  • Змієнка Всеволода, 6-16,
  • Івана та Юрія Лип, 50а,
  • Кінна 2/4-14,
  • Люстдорфська дор., 2б, 4б, 4в;
  • Мальовнича, 15-22Е,
  • Могильницької Галини, 2, 4А, 5, 9;
  • Ніжинська, 11-38,
  • Олексія Вадатурського, 66-92,
  • Пастера, 17-56,
  • Мармурова, 27-48,
  • Пішеніна, 8-59,
  • Поїздна, 5, 5а, 6;
  • Ріхтера Святослава, 148-А,
  • Руставелі Шота, 23А-53/КОРП.1;
  • Садова, 14,16,18;
  • Складська, 2, 2/4;
  • Софіївська, 2б, 4,  4/корп.6, 6;
  • Старицького, 12, 20/1, 20/корп.1, 20/корп.2;
  • Тимошенка Олександра,  39,41,42;
  • Торгова, 20, 28;
  • Університетська, 1-21,
  • Фунтового Івана, 1-29,
  • Чорновола В’ячеслава, 7,
  • пров. Герцена, 2-11, 51;
  • пров. Косовський, 3-8,
  • пров. Маланова, 1-18,
  • пров. Парашутний, 1а-8б,
  • пров. Рекордний, 1-7/корп.1,
  • пров. Ройтбурда Олександра, 3-12,
  • пров. Шампанський, 9. 

Роботи до 15:00-19:00.

Північний РЕМ:

  • 2-а лінія на ж/м, 12, 1-а
  • Садова, 1-39,
  • 2-а Садова, 1-42,
  • 3-я Садова, 1-49,
  • 4-а Садова, 1-58а,
  • 5-а Садова, 1-14,
  • 6-а Садова, 1-71,
  • Агрономічна, 60-223,
  • Біляївська, 1-9,
  • Бувалкіна В., 57/А, 57/Б, 57а,57в,61 б,61а, 61в,
  • Велика Садова, 1-52,
  • Глаубермана, 1/ГАР, 2А,11-17, 164;
  • Донецька,1/1-25,
  • Капітана Кузнєцова, 3-14,
  • Керченська, 27-62б,
  • Кишинівська, 2-24,
  • Кільцева, 1-12,
  • Кінноармійська, 1, 1а,
  • Котляревського, 12б,
  • Кошиці Олександра, 1- 69,
  • Кругова, 1-36,
  • Крушельницького, 1-37,
  • Мала Садова, 1-22,
  • Маріупольська, 20-68Б,
  • Міхновського М, 1-63,
  • Болобочана, 1-43,
  • Молодіжна, 1-49,
  • Наклона, 17/1,
  • Південна дор., 1-73,
  • Похила, 1-59в, 174,
  • Тарутинська,1-11,
  • Хуторська, 1-22, 81/з,93-95г;
  • Цебриковська, 1-13а,
  • Чайкова, 1-71,
  • Четверта, 33-Г, 33Б;
  • Шептицького, 1-5,
  • Штильова, 2-118,
  • дор.Миколаївська, 65,
  • пров. 1-й Дунаєвський, 1-6,
  • пров. 1-й Керченський, 3-11,
  • пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,
  • пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,
  • пров. 3-й Керченський, 3-6,
  • пров. Агрономічний, 1-8а,
  • пров. Гінзбург Людмили, 1-12Б,
  • пров. Квантовий, 1-27,
  • пров. Кілевий, 1-9а,
  • пров. Круговий, 1а-13,
  • пров. Крушельницької, 1-5а,
  • пров. Мастерській, 1-11,
  • пров. Новий, 1-14а,
  • пров. Одеський, 3-7,
  • пров. Оранжерейний, 1-20а,
  • пров. Петра Калнишевського, 1-10,
  • Українки Лесі, 10, 11, 11А, 12, 20;
  • пров. Шахтинський, 18-46,
  • пров. Шебелинський, 13-27,
  • просп. Князя Володимира Великого, 52. 

Роботи до 17:00-18:00.

Південний РЕМ:

  • Вернадського Академіка, 18-51А,
  • Китобійна, 6,
  • Купріна, 50-54б,
  • Шелухіна, 25а, 27;
  • Педагогічна, 21,
  • Чернігівська 1-24,
  • пров. 2-й Китобійний, 1-18а,
  • пров. Чернігівський, 1а,
  • просп. Небесної Сотні, 47, 47/1, 47/2, 61. 

Роботи до 17:00-19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у червні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.

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Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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