Отключение света в Одессе сегодня 5 июня - какие адреса и когда ДТЭК восстановит электричество

Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 5 июня, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях, поэтому сотни домов города до вечера останутся без электричества. Свет абонентам обещают вернуть до 19:00, однако время может меняться.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:

Центральный РЭС:

Авиационная, 1, 1/корп.5;

Бойчука Михаила, 50-75А,

Бреуса, 24-61/корп.9,

Весенний, 4-41,

Глиняная, 27-48,

Гранитная, 1-26,

Ефимова, 2-49,

Зеленого Павла, 25-33,

Змеенко Всеволода, 6-16,

Ивана и Юрия Лип, 50а,

Конная 2/4-14,

Люстдорфская дор., 2б, 4б, 4в;

Живописная, 15-22Е,

Могильницкой Галины, 2, 4А, 5, 9;

Нежинская, 11-38,

Алексея Вадатурского, 66-92,

Пастера, 17-56,

Мраморная, 27-48,

Пишенина, 8-59,

Поездная, 5, 5а, 6;

Рихтера Святослава, 148-А,

Руставели Шота, 23А-53/КОРП.1;

Садовая, 14,16,18;

Складская, 2, 2/4;

Софиевская, 2б, 4, 4/корп.6, 6;

Старицкого, 12, 20/1, 20/корп.1, 20/корп.2;

Тимошенко Александра, 39,41,42;

Торговая, 20, 28;

Университетская, 1-21,

Фунтового Ивана, 1-29,

Черновола Вячеслава, 7,

переулок Герцена, 2-11, 51;

переулок Косовский, 3-8,

переулок Маланова, 1-18,

переулок Парашютный, 1а-8б,

переулок Рекордный, 1-7/корп.1,

переулок Ройтбурда Александра, 3-12,

переулок Шампанский, 9.

Работы до 15:00-19:00.

Северный РЭС:

2-я линия на ж/м, 12, 1-ая

Садовая, 1-39,

2-я Садовая, 1-42,

3-я Садовая, 1-49,

4-я Садовая, 1-58а,

5-я Садовая, 1-14,

6-я Садовая, 1-71,

Агрономическая, 60-223,

Беляевская, 1-9,

Бувалкина В., 57/А, 57/Б, 57а,57в,61 б,61а, 61в,

Большая Садовая, 1-52,

Глаубермана, 1/ГАР, 2А,11-17, 164;

Донецкая, 1/1-25,

Капитана Кузнецова, 3-14,

Керченская, 27-62б,

Кишиневская, 2-24,

Кольцевая, 1-12,

Конноармейская, 1, 1а,

Котляревского, 12б,

Кошице Александра, 1- 69,

Круглая, 1-36,

Крушельницкого, 1-37,

Малая Садовая, 1-22,

Мариупольская, 20-68Б,

Михновского М, 1-63,

Болобочана, 1-43,

Молодежная, 1-49,

Наклона, 17/1,

Южная дор., 1-73,

Наклонная, 1-59в, 174,

Тарутинская, 1-11,

Хуторская, 1-22, 81/с,93-95г;

Цебриковская, 1-13а,

Чайкова, 1-71,

Четвертая, 33-Г, 33Б;

Шептицкого, 1-5,

Штилевая, 2-118,

дор.Николаевская, 65,

переулок 1-й Дунаевский, 1-6,

переулок 1-й Керченский, 3-11,

переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,

переулок 3-й Дунаевского, 1-16,

переулок 3-й Керченский, 3-6,

переулок Агрономический, 1-8а,

переулок Гинзбург Людмилы, 1-12Б,

переулок Квантовый, 1-27,

переулок Килевый, 1-9а,

переулок Круговой, 1а-13,

переулок Крушельницкой, 1-5а,

переулок Мастерской, 1-11,

переулок Новый, 1-14а,

переулок Одесский, 3-7,

переулок Оранжерейный, 1-20а,

переулок Петра Калнышевского, 1-10,

Украинки Леси, 10, 11, 11А, 12, 20;

переулок Шахтинский, 18-46,

переулок Шебелинский, 13-27,

просп. Князя Владимира Великого, 52.

Работы до 17:00-18:00.

Южный РЭС:

Вернадского Академика, 18-51А,

Китобойная, 6,

Куприна, 50-54б,

Шелухина, 25а, 27;

Педагогическая, 21,

Черниговская 1-24,

переулок 2-й Китобойный, 1-18а,

переулок Черниговский, 1а,

просп. Небесной Сотни, 47, 47/1, 47/2, 61.

Работы до 17:00-19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июне. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.