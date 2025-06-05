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Массовое отключение света в Одессе — кому приготовиться

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Дата публикации 5 июня 2025 09:54
Отключение света в Одессе сегодня 5 июня - какие адреса и когда ДТЭК восстановит электричество
Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 5 июня, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях, поэтому сотни домов города до вечера останутся без электричества. Свет абонентам обещают вернуть до 19:00, однако время может меняться.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:

Центральный РЭС:

  • Авиационная, 1, 1/корп.5;
  • Бойчука Михаила, 50-75А,
  • Бреуса, 24-61/корп.9,
  • Весенний, 4-41,
  • Глиняная, 27-48,
  • Гранитная, 1-26,
  • Ефимова, 2-49,
  • Зеленого Павла, 25-33,
  • Змеенко Всеволода, 6-16,
  • Ивана и Юрия Лип, 50а,
  • Конная 2/4-14,
  • Люстдорфская дор., 2б, 4б, 4в;
  • Живописная, 15-22Е,
  • Могильницкой Галины, 2, 4А, 5, 9;
  • Нежинская, 11-38,
  • Алексея Вадатурского, 66-92,
  • Пастера, 17-56,
  • Мраморная, 27-48,
  • Пишенина, 8-59,
  • Поездная, 5, 5а, 6;
  • Рихтера Святослава, 148-А,
  • Руставели Шота, 23А-53/КОРП.1;
  • Садовая, 14,16,18;
  • Складская, 2, 2/4;
  • Софиевская, 2б, 4, 4/корп.6, 6;
  • Старицкого, 12, 20/1, 20/корп.1, 20/корп.2;
  • Тимошенко Александра, 39,41,42;
  • Торговая, 20, 28;
  • Университетская, 1-21,
  • Фунтового Ивана, 1-29,
  • Черновола Вячеслава, 7,
  • переулок Герцена, 2-11, 51;
  • переулок Косовский, 3-8,
  • переулок Маланова, 1-18,
  • переулок Парашютный, 1а-8б,
  • переулок Рекордный, 1-7/корп.1,
  • переулок Ройтбурда Александра, 3-12,
  • переулок Шампанский, 9.

Работы до 15:00-19:00.

Северный РЭС:

  • 2-я линия на ж/м, 12, 1-ая
  • Садовая, 1-39,
  • 2-я Садовая, 1-42,
  • 3-я Садовая, 1-49,
  • 4-я Садовая, 1-58а,
  • 5-я Садовая, 1-14,
  • 6-я Садовая, 1-71,
  • Агрономическая, 60-223,
  • Беляевская, 1-9,
  • Бувалкина В., 57/А, 57/Б, 57а,57в,61 б,61а, 61в,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Глаубермана, 1/ГАР, 2А,11-17, 164;
  • Донецкая, 1/1-25,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Керченская, 27-62б,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Кольцевая, 1-12,
  • Конноармейская, 1, 1а,
  • Котляревского, 12б,
  • Кошице Александра, 1- 69,
  • Круглая, 1-36,
  • Крушельницкого, 1-37,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская, 20-68Б,
  • Михновского М, 1-63,
  • Болобочана, 1-43,
  • Молодежная, 1-49,
  • Наклона, 17/1,
  • Южная дор., 1-73,
  • Наклонная, 1-59в, 174,
  • Тарутинская, 1-11,
  • Хуторская, 1-22, 81/с,93-95г;
  • Цебриковская, 1-13а,
  • Чайкова, 1-71,
  • Четвертая, 33-Г, 33Б;
  • Шептицкого, 1-5,
  • Штилевая, 2-118,
  • дор.Николаевская, 65,
  • переулок 1-й Дунаевский, 1-6,
  • переулок 1-й Керченский, 3-11,
  • переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
  • переулок 3-й Дунаевского, 1-16,
  • переулок 3-й Керченский, 3-6,
  • переулок Агрономический, 1-8а,
  • переулок Гинзбург Людмилы, 1-12Б,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • переулок Килевый, 1-9а,
  • переулок Круговой, 1а-13,
  • переулок Крушельницкой, 1-5а,
  • переулок Мастерской, 1-11,
  • переулок Новый, 1-14а,
  • переулок Одесский, 3-7,
  • переулок Оранжерейный, 1-20а,
  • переулок Петра Калнышевского, 1-10,
  • Украинки Леси, 10, 11, 11А, 12, 20;
  • переулок Шахтинский, 18-46,
  • переулок Шебелинский, 13-27,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52.

Работы до 17:00-18:00.

Южный РЭС:

  • Вернадского Академика, 18-51А,
  • Китобойная, 6,
  • Куприна, 50-54б,
  • Шелухина, 25а, 27;
  • Педагогическая, 21,
  • Черниговская 1-24,
  • переулок 2-й Китобойный, 1-18а,
  • переулок Черниговский, 1а,
  • просп. Небесной Сотни, 47, 47/1, 47/2, 61.

Работы до 17:00-19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июне. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.

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Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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