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Графіки відключень на завтра — коли одесити будуть зі світлом

9 квітня 2025 20:51
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Графіки відключень світла в Одесі на завтра
Нічна Одеса. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Енергетики ще закликають містян заощаджувати електроенергію з 8:00 до 21:00. Проте завтра, 10 квітня, в Одесі вводити обмеження подачі світла поки не планують.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

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Споживання продовжує зростати

Споживання електроенергії і далі зростає. Сьогодні, 9 квітня, його рівень був на 1,1% вищим, ніж в той самий час попереднього дня — у вівторок. Причина — утримання холодної погоди на всій території України з нічними заморозками. 

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електрики у квітні. А також про те, чому сьогодні не було світла.

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