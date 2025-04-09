Графіки відключень світла в Одесі на завтра

Графіки відключень на завтра — коли одесити будуть зі світлом
Енергетики ще закликають містян заощаджувати електроенергію з 8:00 до 21:00. Проте завтра, 10 квітня, в Одесі вводити обмеження подачі світла поки не планують.
Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.
Споживання продовжує зростати
Споживання електроенергії і далі зростає. Сьогодні, 9 квітня, його рівень був на 1,1% вищим, ніж в той самий час попереднього дня — у вівторок. Причина — утримання холодної погоди на всій території України з нічними заморозками.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електрики у квітні. А також про те, чому сьогодні не було світла.
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