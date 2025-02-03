Графіки вимкнення світла в Одесі на вівторок

Графіки відключень на завтра — коли у одеситів буде світло
Попри похолодання, ситуація зі світлом на завтра буде не такою поганою, як очікувалося. У вівторок, 4 лютого, в Одесі та області не передбачають погодинних відключень електроенергії.
Такий висновок можна зробити з того, що ані Укренерго, ані ДТЕК не опублікували дані про обмеження.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити до якої групи належить ваш будинок можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень та за можливості зменшити споживання електроенергії.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо ми писали, скільки сплачуватимуть одесити за комірне у лютому. Також повідомляли скільки одесити платитимуть за воду.
Читайте Новини.LIVE!