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Графіки відключень на завтра — коли у одеситів буде світло

3 лютого 2025 21:13
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Графіки вимкнення світла в Одесі на вівторок
Атракціони без світла. Фото: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Попри похолодання, ситуація зі світлом на завтра буде не такою поганою, як очікувалося. У вівторок, 4 лютого, в Одесі та області не передбачають погодинних відключень електроенергії. 

Такий висновок можна зробити з того, що ані Укренерго, ані ДТЕК не опублікували дані про обмеження.

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Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити до якої групи належить ваш будинок можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень та за можливості зменшити споживання електроенергії.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

Нагадаємо ми писали, скільки сплачуватимуть одесити за комірне у лютому. Також повідомляли скільки одесити платитимуть за воду.

Одеса електроенергія Новини Одеси ДТЕК графіки відключень світла
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