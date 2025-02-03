Графики отключений света в Одессе на вторник

Графики отключений на завтра — когда у одесситов будет свет
Несмотря на похолодание, ситуация со светом на завтра будет не такой плохой, как ожидалось. Во вторник, 4 февраля, в Одессе и области не предусмотрено почасовых отключений электроэнергии.
Такой вывод можно сделать из того, что ни Укрэнерго, ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.
Где узнать графики
Если отключения все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить к какой группе принадлежит ваш дом можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям и по возможности уменьшить потребление электроэнергии.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним мы писали, сколько будут платить одесситы за квартплату в феврале. Также сообщали сколько одесситы будут платить за воду.
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