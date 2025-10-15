Відключення світла у Київському районі Одеси 16 жовтня: графік та стан енергопостачання

Люди гуляють на вулиці під час відключень світла в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 16 жовтня, відключення світла будуть тільки у Київському районі Одеси. В інших районах про обмеження електроенергії не повідомляють. Детальні дані про час вимкнень можна дізнатися на офіційному сайті ДТЕК. Енергетики проводять підготовчі роботи на мережах до зимового сезону. Сьогодні ж у місті та області діють екстренні відлючення.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Екстрені відключення світла в Одеській області

В Одеській області наразі тривають екстрені відключення електроенергії за розпорядженням НЕК "Укренерго". Під час таких відключень звичні графіки, розміщені на сайті, не діють, тому мешканцям радять економно використовувати електроенергію. Енергетики працюють цілодобово, щоб повернути світло в оселі українців, а про скасування екстрених відключень населення буде повідомлено оперативно. Для порівняння, стабілізаційні відключення проходять за графіками, які можна переглянути на сайті та в чат-боті.

Де дізнатися графіки

Споживання електроенергії зростає. Сьогодні, 15 жовтня, воно на 4% вище ніж вчора у вівторок. У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

