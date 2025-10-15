Відео
Головна Одеса Графіки відключень на завтра — що потрібно знати одеситам

Графіки відключень на завтра — що потрібно знати одеситам

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 20:47
Відключення світла у Київському районі Одеси 16 жовтня: графік та стан енергопостачання
Люди гуляють на вулиці під час відключень світла в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 16 жовтня, відключення світла будуть тільки у Київському районі Одеси. В інших районах про обмеження електроенергії не повідомляють. Детальні дані про час вимкнень можна дізнатися на офіційному сайті ДТЕК. Енергетики проводять підготовчі роботи на мережах до зимового сезону. Сьогодні ж у місті та області діють екстренні відлючення.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Читайте також:

Екстрені відключення світла в Одеській області

В Одеській області наразі тривають екстрені відключення електроенергії за розпорядженням НЕК "Укренерго". Під час таких відключень звичні графіки, розміщені на сайті, не діють, тому мешканцям радять економно використовувати електроенергію. Енергетики працюють цілодобово, щоб повернути світло в оселі українців, а про скасування екстрених відключень населення буде повідомлено оперативно. Для порівняння, стабілізаційні відключення проходять за графіками, які можна переглянути на сайті та в чат-боті.

Де дізнатися графіки

Споживання електроенергії зростає. Сьогодні, 15 жовтня, воно на 4% вище ніж вчора у вівторок. У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Міненерго розповіли про те, в якому стані енергетика України. Також ми писали, що в частині Одеси діють відключення світла, через проведення ремонтних робіт.

  

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
