Отключение света в Киевском районе Одессы 16 октября: график и состояние энергоснабжения

Люди гуляют на улице во время отключений электричества в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 16 октября, отключения света будут только в Киевском районе Одессы. В других районах про ограничения электроэнергии не сообщают. Подробные данные о времени отсутствия можно узнать на официальном сайте ДТЭК. Энергетики проводят подготовительные работы на сетях к зимнему сезону. Сегодня ж действуют экстренные отключения.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Экстренные отключения света в Одесской области

В Одесской области в настоящее время продолжаются экстренные отключения электроэнергии по распоряжению НЭК "Укренерго". Во время таких отключений привычные графики, размещённые на сайте, не действуют, поэтому жителям рекомендуется экономно использовать электроэнергию. Энергетики работают круглосуточно, чтобы вернуть свет в дома украинцев, а о снятии экстренных отключений население будет оперативно проинформировано. Для сравнения, стабилизационные отключения проходят по графикам, которые можно посмотреть на сайте и в чат-боте.

Где узнать графики

Потребление электроэнергии растёт. Сегодня, 15 октября, оно на 4% выше, чем вчера, во вторник. В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали, что в Минэнерго рассказали о том, в каком состоянии энергетика Украины. Также мы писали, что в части Одессы действуют отключения света из-за проведения ремонтных работ.