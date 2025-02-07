Чи будуть завтра діяти графіки відключень в Одесі

Графіки відключень на завтра — ситуація зі світлом в Одесі
Незважаючи на те, що в деяких областях сьогодні ввели графіки відключення електроенергії, ситуація зі світлом в Одесі на завтра буде не такою поганою, як очікувалося. У суботу, 8 лютого, в Одесі та області не передбачають погодинних відключень електроенергії.
Такий висновок можна зробити з того, що ані Укренерго, ні ДТЕК не опублікували дані про обмеження.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень та, за можливості, зменшити споживання електроенергії.
Час відновлення подачі світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаю, нещодавно ми писали про тарифи на електроенергію. А також про те, що одеситам не вистачає грошей на комуналку.
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