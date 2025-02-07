Будут ли завтра действовать графики отключений в Одессе

Графики отключений на завтра — ситуация со светом в Одессе
Несмотря на то, что в некоторых областях сегодня ввели графики отключения электроэнергии, ситуация со светом в Одессе на завтра будет не такой плохой, как ожидалось. В субботу, 8 февраля, в Одессе и области не предусматривают почасовых отключений электроэнергии.
Такой вывод можно сделать из того, что ни Укрэнерго, ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.
Где узнать графики
Если отключения все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям и, по возможности, уменьшить потребление электроэнергии.
Время возобновления подачи света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомню, недавно мы писали о тарифах на электроэнергию. А также о том, что одесситам не хватает денег на коммуналку.
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