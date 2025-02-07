Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Графики отключений на завтра — ситуация со светом в Одессе arrow

Графики отключений на завтра — ситуация со светом в Одессе

7 февраля 2025 20:55
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Будут ли завтра действовать графики отключений в Одессе
Ночная Одесса без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Несмотря на то, что в некоторых областях сегодня ввели графики отключения электроэнергии, ситуация со светом в Одессе на завтра будет не такой плохой, как ожидалось. В субботу, 8 февраля, в Одессе и области не предусматривают почасовых отключений электроэнергии.

Такой вывод можно сделать из того, что ни Укрэнерго, ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.

Читайте также:

Где узнать графики

Если отключения все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям и, по возможности, уменьшить потребление электроэнергии.

Время возобновления подачи света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

Напомню, недавно мы писали о тарифах на электроэнергию. А также о том, что одесситам не хватает денег на коммуналку.

коммунальные услуги Одесса электроэнергия Новости Одессы графики отключений света
Реклама
Реклама
Реклама