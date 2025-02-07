Будут ли завтра действовать графики отключений в Одессе

Ночная Одесса без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Несмотря на то, что в некоторых областях сегодня ввели графики отключения электроэнергии, ситуация со светом в Одессе на завтра будет не такой плохой, как ожидалось. В субботу, 8 февраля, в Одессе и области не предусматривают почасовых отключений электроэнергии.

Такой вывод можно сделать из того, что ни Укрэнерго, ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.

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Где узнать графики

Если отключения все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям и, по возможности, уменьшить потребление электроэнергии.

Время возобновления подачи света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомню, недавно мы писали о тарифах на электроэнергию. А также о том, что одесситам не хватает денег на коммуналку.