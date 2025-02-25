чи буде в одеситыв завтра свытло

Нічна Одеса. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Через наслідки дронових атак на енергооб’єкти в Одеській області, завтра, 25 лютого, оператор системи розподілу вимушено знеструмить частину промислових споживачів. Проте побутових абонентів це не торкнеться.

Про це повідомляє Укренерго.

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Завтра застосують лише одну чергу відключень у такі часи:

з 16:00 до 19:00.

Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу обладнання.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на мобільний зв'язок у березні. А також про вартість газу.