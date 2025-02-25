чи буде в одеситыв завтра свытло

Графіки відключень на завтра — в кого в Одесі не буде світла
Через наслідки дронових атак на енергооб’єкти в Одеській області, завтра, 25 лютого, оператор системи розподілу вимушено знеструмить частину промислових споживачів. Проте побутових абонентів це не торкнеться.
Про це повідомляє Укренерго.
Обмеження для промисловості та бізнесу
Завтра застосують лише одну чергу відключень у такі часи:
- з 16:00 до 19:00.
Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу обладнання.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на мобільний зв'язок у березні. А також про вартість газу.
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