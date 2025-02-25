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Графики отключений на завтра — у кого в Одессе не будет света

25 февраля 2025 20:51
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
будет ли у одесситов завтра свытло
Ночная Одесса ночная Одесса. Фото иллюстративное: Новости.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Из-за последствий дроновых атак на энергообъекты в Одесской области, завтра, 25 февраля, оператор системы распределения вынужденно обесточит часть промышленных потребителей. Однако бытовых абонентов это не коснется.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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Завтра применят только одну очередь отключений в такие часы:

  • с 16:00 до 19:00.

Причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу оборудование.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифах на мобильную связь в марте. А также о стоимости газа.

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