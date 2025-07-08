Графіки відключень світла на завтра, 9 липня, в Одесі - прогнози від ДТЕК та Укренерго щодо ситуації з електрикою

Графіки відключень світла — чи очікують завтра одеситів сюрпризи
Енергосистема країни ще відновлюється після атак РФ, тому користувачів просять заощаджувати електрику з можливості. Проте завтра, у середу, 9 липня, в Одесі запроваджувати обмеження подачі світла не планують.
Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.
Споживання електроенергії зросло
Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 8 липня, станом на 9:30, воно було на 6,4% вищим, ніж в цей же час попереднього дня — у понеділок. Причина — встановлення спекотної погоди на всій території України. А також — хмарна погода з дощем у частині західних та центральних областей, що зумовлює нижчу, ніж учора, ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.
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