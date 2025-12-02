Відео
Головна Одеса Графіки відключень світла — яка ситуація буде завтра в Одесі

Графіки відключень світла — яка ситуація буде завтра в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 20:46
Погодинні відключення світла 3 грудня в Одесі та Україні через наслідки ракетних атак
Будинок без світла в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні продовжують ліквідовувати наслідки ракетних та безпілотних атак ворога. Через це в країні залишається чинним режим економного використання електроенергії. У середу, 3 грудня, в Одесі та області, як і в більшості регіонів України, заплановано погодинні відключення електропостачання. Під час цих відключень одночасно можуть вимикатися кілька груп споживачів.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго

Читайте також:

Графіки відключення світла в Одесі

Завтра, в Одесі заплановані тимчасові стабілізаційні відключення електроенергії, що стосуватимуться всіх споживачів. Графік відключень та дані про вашу групу можна дізнатися на офіційному сайті оператора системи розподілу.

Екстрені відключення світла

Однак, варто враховувати, що через складну ситуацію в енергетичній системі країни можуть виникати аварійні перебої з подачею електроенергії. У разі таких відключень офіційні графіки, опубліковані на сайті, можуть не діяти. Тому мешканцям рекомендують економно та раціонально використовувати електроенергію.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, які тарифи на комунальні послуги будуть в Одесі у цьому місяці. Також ми писали про те, чи можна зробити ліфти автономними при відключеннях світла.  

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
