Главная Одесса Графики отключений света — какая ситуация будет завтра в Одессе

Графики отключений света — какая ситуация будет завтра в Одессе

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 20:46
Почасовые отключения света 3 декабря в Одессе и Украине из-за последствий ракетных атак
Дом без света в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украине продолжают ликвидировать последствия ракетных и беспилотных атак врага. Из-за этого в стране остается действующим режим экономного использования электроэнергии. В среду, 3 декабря, в Одессе и области, как и в большинстве регионов Украины, запланированы почасовые отключения электроснабжения. Во время этих отключений одновременно могут отключаться несколько групп потребителей.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Графики отключения света в Одессе

Завтра, в Одессе запланированы временные стабилизационные отключения электроэнергии, которые будут касаться всех потребителей. График отключений и данные о вашей группе можно узнать на официальном сайте оператора системы распределения.

Экстренные отключения света

Однако, стоит учитывать, что из-за сложной ситуации в энергетической системе страны могут возникать аварийные перебои с подачей электроэнергии. В случае таких отключений официальные графики, опубликованные на сайте, могут не действовать. Поэтому жителям рекомендуют экономно и рационально использовать электроэнергию.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали, какие тарифы на коммунальные услуги будут в Одессе в этом месяце. Также мы писали о том, можно ли сделать лифт автономными при отключениях света..

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
