Графіки відключень світла на завтра, 1 червня в Одесі - прогнози від ДТЕК та Укренерго

Графіки відключень світла на завтра — чого очікувати одеситам
Ситуація в енергосистемі залишається нестабільною, тому споживачів ще закликають заощаджувати за можливості електроенергію у денний час. Проте завтра, 1 червня, в Одесі запроваджувати обмеження подачі світла поки не планують.
Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на УБПТ у червні. А також про вартість води для одеситів.
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