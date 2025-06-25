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Головна Одеса Графіки відключень світла на завтра — що очікує одеситів

Графіки відключень світла на завтра — що очікує одеситів

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 20:07
Графіки відключень світла на завтра, 26 червня, в Одесі - прогнози від ДТЕК та Укренерго щодо ситуації з електрикою
Жінка з генератором. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Ключові моменти Споживання електроенергії знижується Де дізнатися графіки Як дізнатися час відновлення світла

Енергосистема країни досі відновлюється після обстрілів. тому користувачів закликають заощаджувати електрику з 10:00 до 18:00. Проте завтра, 26 червня, в Одесі запроваджувати обмеження подачі світла поки не планують.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

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Споживання електроенергії знижується

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 25 червня, станом на 9:30, воно було на 1,3% нижчим, ніж попереднього дня — у вівторок. Причина — встановлення ясної погоди майже на всій території України (крім частини східних областей). Це зумовлює високу ефективність роботи сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у червні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси відключення світла графіки відключень світла
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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