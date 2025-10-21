Відео
Графіки відключень світла в Одесі — як діятимуть завтра

Графіки відключень світла в Одесі — як діятимуть завтра

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 20:46
Оновлено: 20:38
Оновлення енергетичної ситуації в Одеській області: відновлення після обстрілів і можливі аварійні відключення
Люди стоять біля кафе в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одеській області фахівці продовжують відновлювати пошкоджені енергетичні об’єкти після недавніх обстрілів російських військ. Ремонтні роботи проводяться цілодобово, щоб забезпечити стабільне електропостачання в місті та регіоні. На 22 жовтня в Одесі не передбачено планових відключень електроенергії, однак можливі аварійні перебої. 

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Читайте також:

Екстрені відключення світла в Одеській області

З огляду на складну ситуацію в енергосистемі регіону, можливе введення аварійних відключень електроенергії. У таких випадках стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не діють, тому мешканцям рекомендують економно використовувати електроенергію. Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити постачання, а про припинення аварійних відключень повідомлять негайно. Натомість стабілізаційні відключення здійснюються за затвердженими графіками, які доступні на офіційних ресурсах та у чат-ботах.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли, що окупанти атакували енергетичну інфраструктуру на Чернігівщині та Дніпропетровщині. Також ми писали, що у двох районах Одеси аварійно вимкнули світло.  

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
