Оновлення енергетичної ситуації в Одеській області: відновлення після обстрілів і можливі аварійні відключення

Графіки відключень світла в Одесі — як діятимуть завтра
В Одеській області фахівці продовжують відновлювати пошкоджені енергетичні об’єкти після недавніх обстрілів російських військ. Ремонтні роботи проводяться цілодобово, щоб забезпечити стабільне електропостачання в місті та регіоні. На 22 жовтня в Одесі не передбачено планових відключень електроенергії, однак можливі аварійні перебої.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Екстрені відключення світла в Одеській області
З огляду на складну ситуацію в енергосистемі регіону, можливе введення аварійних відключень електроенергії. У таких випадках стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не діють, тому мешканцям рекомендують економно використовувати електроенергію. Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити постачання, а про припинення аварійних відключень повідомлять негайно. Натомість стабілізаційні відключення здійснюються за затвердженими графіками, які доступні на офіційних ресурсах та у чат-ботах.
Де дізнатися графіки
У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, ми повідомляли, що окупанти атакували енергетичну інфраструктуру на Чернігівщині та Дніпропетровщині. Також ми писали, що у двох районах Одеси аварійно вимкнули світло.
Читайте Новини.LIVE!