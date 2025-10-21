Видео
Україна
Видео

Графики отключений света в Одессе — как будут действовать завтра

Графики отключений света в Одессе — как будут действовать завтра

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 20:46
обновлено: 20:38
Обновление энергетической ситуации в Одесской области: восстановление после обстрелов и возможные аварийные отключения
Люди стоят возле кафе в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области специалисты продолжают восстанавливать поврежденные энергетические объекты после недавних обстрелов российских войск. Ремонтные работы проводятся круглосуточно, чтобы обеспечить стабильное электроснабжение в городе и регионе. На 22 октября в Одессе не предусмотрено плановых отключений электроэнергии, однако возможны аварийные перебои.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Читайте также:

Экстренные отключения света в Одесской области

Учитывая сложную ситуацию в энергосистеме региона, возможно введение аварийных отключений электроэнергии. В таких случаях стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителям рекомендуют экономно использовать электроэнергию. Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить поставки, а о прекращении аварийных отключений сообщат немедленно. Зато стабилизационные отключения осуществляются по утвержденным графикам, которые доступны на официальных ресурсах и в чат-ботах.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали, что оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру на Черниговщине и Днепропетровщине. Также мы писали, что в двух районах Одессы аварийно выключили свет..

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
