Графіки відключень світла на завтра, 18 серпня, в Одесі - прогнози від ДТЕК та Укренерго щодо ситуації з електрикою

Графіки відключень світла в Одесі — які прогнози на завтра
Енергосистема України ще відновлюється після атак РФ, тому можуть виникати перебої з постачанням електрики. Однак завтра, у вівторок, 19 серпня, в Одесі запроваджувати обмеження подачі світла не планують.
Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.
Споживання не змінилося
Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 18 серпня, станом на 9:30, воно було таким же, як в цей же час попереднього робочого дня — у п’ятницю.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
