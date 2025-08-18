Графіки відключень світла на завтра, 18 серпня, в Одесі - прогнози від ДТЕК та Укренерго щодо ситуації з електрикою

Нічна Одеса. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Енергосистема України ще відновлюється після атак РФ, тому можуть виникати перебої з постачанням електрики. Однак завтра, у вівторок, 19 серпня, в Одесі запроваджувати обмеження подачі світла не планують.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

Споживання не змінилося

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 18 серпня, станом на 9:30, воно було таким же, як в цей же час попереднього робочого дня — у п’ятницю.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у серпні в Одесі. А також про актуальний тариф на утримання прибудинкових територій.