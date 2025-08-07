Графіки відключень світла на завтра, 8 серпня, в Одесі - прогнози від ДТЕК та Укренерго щодо ситуації з електрикою

Одеса вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Енергетика країни ще залишається нестабільною після ракетно-дронових атак з боку РФ. А відновлення вимагає певного часу. Однак завтра, у п'ятницю, 8 серпня, в Одесі запроваджувати обмеження подачі світла не планують.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

Споживання електроенергії зросло

Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 7 серпня, станом на 9:30, воно було на 6,4% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у середу. Причина – суттєве зниження температури повітря у більшості регіонів України.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

